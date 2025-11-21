老婦弒癱瘓兒慘案 國民黨團提案籲總統賴清德特赦

立法院長韓國瑜。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 對於80歲劉媽媽照顧癱瘓兒50年，最後因怕無力繼續照顧，不得已殺害愛兒，而法官也在判決有期徒刑2年6個月徒刑後，呼籲總統特赦。立法院國民黨團今(21)日提案，建請總統特赦，而院長韓國瑜則宣布，本案逕付二讀，交由國民黨團負責協商。

在台北市松山區80歲的劉媽媽，在照顧癱瘓在床、重度身心障礙的兒子阿成（化名）整整50年，卻在染疫身體衰弱、心力交瘁之際，於112年5月12日親手結束兒子生命。台北地院審理後，法官今年宣判，並判決書裡表示，被告殺害被害人之動機，係其付出大半人生照顧患有極重度身心障礙而癱瘓在床之被害人後，於112年間適逢新冠肺炎疫情肆虐而確診，感到心力交瘁，深感自己時日無多，被害人亦臥病在床多年，毫無起色，因而萌生讓被害人早點離開人世之念頭。

法官表示，其為本案犯行之動機及目的，及所受之年邁確診、心力交瘁等刺激，實均屬可憫。經多次減輕其罪後，還是得處2年6個月徒刑。但本案既然不論從應報、一般預防及特別預防等刑罰目的而言，均無對被告執行本院上開宣告刑之必要，考量被告犯罪的情狀又有顯堪憫恕之處，法院建請總統，考慮依赦免法規定對被告特赦。

國民黨黨團提案，建請院會決議，「建請賴清德總統，考量被告犯罪的情狀確有情堪憫恕之處，依據中華民國憲法第40條行使赦免權，宣告特赦臺北地方法院113年度重訴字第14號案件之被告，並要求衛生福利部深入檢討，儘速提出改善精進措施，落實長期照顧政策，讓身心障礙者權益能獲得保障。」

對此，韓國瑜表示，本案依照國民黨團提議，逕付二讀，由國民黨團負責召集協商。

對於特赦案，立法院曾通過建議案，包括賴士葆於89年建請總統特赦拒服兵役的「耶和華見證人」。另外。民進黨立委呂秀蓮也曾提案籲請李登輝總統特赦死刑犯劉煥榮。國民黨立委黃主文提案要求行政院建請總統對以往依懲治叛亂條例判刑確定或褫奪公權者給予減刑或特赦並使之復權。而陳水扁任內2000年的確曾針對妨礙兵役等19名宗教良心犯特赦，免除刑之執行。

而我國「赦免法」對於免除型之執行之特赦，規定「受罪刑宣告之人經特赦者，免除其刑之執行；其情節特殊者，得以其罪刑之宣告為無效。或「受罪刑宣告之人經減刑者，減輕其所宣告之刑」。其中，僅認定受「刑之宣告」，但長期以來，法務部都解釋為「定讞」後才能進行特赦。包括，近年來，陳水扁特赦爭議，也都稱其部分官司尚未定讞。

