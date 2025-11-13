老婦悶死癱瘓50年兒「法院請總統特赦」 柯文哲：別在悲劇上製造另個悲劇
台北市一名8旬老婦疑因心力交瘁，悶死照顧癱瘓50年的兒子，台北地方法院一審判刑2年6月並建請特赦，上訴二審中。台師大文學院長須文蔚昨（12）日特別發文表示，本案是8旬老婦的絕望與法官的悲憫，籲總統特赦。對此，柯文哲今（13）日稍早也轉發貼文，直言「我支持特赦這位老母親，別在悲劇之上再製造另一個悲劇。」
根據一審判決書，老婦與兒子住在台北市松山區，兒子在嬰兒時期因腦膜炎引發肺炎、小兒麻痺，從此癱瘓在床，無法自理生活，仰賴母親照料生活起居至少50年。法官在判決書上記錄：「長年臥床的被害人身形竟能與一般成年男子無異，衣著乾淨整潔，皮膚亦無褥瘡，更可得見被告係長年費心照料這個自幼即患有極重度身心障礙而癱瘓在床的兒子」。
然而，老婦在民國2023年4月間確診新冠肺炎，自認身體不佳、年事已高，兒子病況也無起色，且她心臟裝有數根支架，又曾跌倒骨折，深感心力交瘁；5月12日就趁看護離開兒子房間時，將裝有1萬元紅包袋塞入兒子口中，隨後摀住兒子口鼻致死；警方到場後其自首坦承犯行。
2024年5月底，法院量處老婦有期徒刑2年6個月，並在判決書最後表示「考量被告犯罪的情狀又有顯堪憫恕之處，本院建請總統，考慮依赦免法規定對被告特赦，附此敘明。」案經上訴，二審由台灣高等法院審理中。
判決書曝光後，各界人士紛紛轉發連署。須文蔚特別在臉書以淺顯易懂的文字，敘述判決書內容，並表示一審判決如同在冰冷的法條上，淌下一滴溫熱的淚水，「法官的這份建請，是司法對行政權發出的最溫柔而沉痛的呼籲，是試圖在嚴峻的法治與人性的極限之間，尋求一條可以讓合情、合理、合法三者合一的道路。」
柯文哲稍早也轉發該貼文，並有感而發地寫道，「我支持特赦這位老母親，法律不外乎人情，別在悲劇之上再製造另一個悲劇。」經過1年的羈押禁見，柯文哲更堅信「司法唯一的目的是實現社會的公平正義，而不是在折磨老百姓」。
「當我老了，希望自己怎麼被照顧？」他坦言，這是每一位國民都該面對的現實提問，如果我們的制度能夠幫忙，或許這位老母親就不必做出那種令她自己最痛苦的決定，「社會不能給予幫忙，現在還要懲罰這位母親嗎？」
