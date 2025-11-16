老婦悶死顧50年癱兒！ 一審律師稱「朝加工自殺辯護」 法官震驚：扭曲事實
8旬劉婦照顧重度腦麻癱兒長達50年，心力交瘁下，將1萬元紅包塞入癱兒嘴巴後悶死，一審法官輕判2年半並建請總統「特赦」。劉婦一審委任律師杜俊謙近日受訪時指稱，當時朝「加工自殺罪」辯護，但法官「有考量」，最終引殺人罪判刑。一審受命法官在內部群組澄清，指辯護人在協商時就表明不主張「加工自殺」，檢方也因而聲請不行國民參審，該說法扭曲事實，「後續會加以處理」。
這起長照悲劇發生於台北市，8旬劉姓婦人育有3子，么兒林男幼時因接種日本腦炎疫苗，衍生重度腦性麻痺後遺症，長大後只能發出單音，持續癱瘓臥床不見起色。林男的兩個哥哥住在父母家附近，父母家雖聘用一名外傭，但劉婦必須扛起照顧中風9旬夫及癱兒的主要責任。
2023年間，劉婦罹患新冠肺炎入院，詎料她出院返家後，發現癱兒也確診，她悲從中來，認為照護么兒50年卻毫無起色，深怕自己一走，癱兒沒人照顧，決定親自送他上路，因此在他嘴裡塞1萬元紅包後，用膠帶綁住口鼻悶死。外傭從窗口發現異狀，但通報後已來不及。
檢方依家暴殺人罪起訴，本案原為國民參審案件，但檢察官罕見向台北地院聲請不行國民參審，北院也裁准。一審合議庭歷經數次減刑後，依法只能判處最低刑度2年半，考量老婦仍面臨牢獄之災，為此，合議庭破天荒在判決書寫劉婦背負的長照辛酸，並具體為當事人請命，建請總統特赦。
全案目前上訴高院，高院日前開庭，律師主張「加工自殺」，稱劉婦原本也想同死，但因手足無措才失敗，希望拚「免入監」。消息曝光後，社會廣泛同情，齊聲建請總統特赦。總統府也回應說，必須先待司法程序完成（案件定讞）。
不過，劉婦一審委任律師杜俊謙連日來接受媒體訪問時表示，劉婦原本打算同死，但受到兒子死亡的驚嚇而未成功，他進一步指稱，自己接手後「始終朝加工自殺罪辯護」，無奈法官「有考量」，最後仍依殺人罪判2年半，該律師的說法讓法界非常訝異，直指「應徹查」。
一審受命法官旋即在內部法官群組發聲打臉律師。受命法官強調，「看到這則受訪的說法『極度震驚』，該案一審辯護人於協商程序時就已經很明確表示，『不主張加工自殺』的抗辯（正是在這個基礎下，檢察官才會聲請該案不行國民法官審理），後續準備程序到審理，『辯護人也沒再主張加工自殺』，卻在受訪時宣稱一直朝加工自殺的方向抗辯，嚴重扭曲事實，我們後續會予以『處理』。」
律師和法官各執一詞，法界人士認為，如果辯護人在法庭上確實沒有主張「加工自殺」，卻在法庭外進行「虛偽陳述」，未來很可能需要「移付懲戒」，該名人士指，由於事關重大，為了保障當事人訴訟權益，北院有責任加以釐清真假。另有資深律師私下認為，該律師頗常上媒體，可能講得太過頭，不見得是案件全貌。
更多太報報導
獨家／查台鹽綠能案竟洩密「前陳啟昱女秘書」 調查官赴懲戒法院辯詞曝光
法官籲總統「特赦」！8旬婦悶死癱兒一審判2年半 北院判決道盡「長照悲歌」有溫度
八旬婦顧癱兒50年「膠帶封口鼻」含淚奪命 檢方聲請不行國民參審「法院准了」
