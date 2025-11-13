老婦殺兒法官建請「特赦」 總統府：定讞後再議

涉嫌殺子的80歲劉劉姓婦人。（圖／TVBS）

台北市一名81歲的劉姓婦人因長期照顧腦性麻痺癱瘓兒子50年而心力交瘁，兩年前將兒子悶死。雖然一審法官判處她2年6個月徒刑，但同時建請總統特赦，引發社會各界廣泛討論與支持。衛福部長石崇良、前台北市長柯文哲等人皆表態支持特赦，認為這是長照悲歌，不應在悲劇上再製造另一個悲劇。總統府則表示，將在司法程序完成後再考慮後續處理。

這位劉姓婦人因身心俱疲、萬般無奈，將照顧長達50年的腦麻兒子以膠帶纏繞口鼻悶死，兩年前被以殺人罪移送。一審法官審理後判處她2年6個月徒刑，但同時建請總統對被告特赦，免除罪刑，引發社會各界關注。對於這起案件，立委林月琴表示支持總統特赦，並呼籲對照顧者提供更多支持和替代方案。衛福部長石崇良也毫不猶豫地表態支持特赦，他認為這確實是一起長照悲歌。

台師大文學院院長須文蔚感嘆，特赦劉媽媽是司法對行政權發出的最溫柔而沉痛的呼籲。他強調這不是一起簡單的殺人案，而是50年沉重照護下，一個家庭的無聲崩潰。媒體人張念慈也表示，這位婦人活在長照的牢籠50年，即使兒子死後，依然被困在懊悔中。她感謝法官以人性出發，希望能透過特赦讓婦人得享餘生。律師鄧湘泉則以「長照悲歌何時了」形容這起案件，希望總統能聽到法官的聲音。

然而，從法律專業角度來看，律師詹晉鑒認為特赦難度非常高。他表示，若未來因為這種老媽媽迫於無奈殺死身障兒的案例而特赦，將會豎立非常高的標準。此外，案件目前還在上訴二審中。

前台北市長柯文哲則從自身經歷出發，表示經過一年的羈押禁見，他堅信司法唯一的目的就是實現社會的公平正義，而不是折磨老百姓。他支持特赦，認為不應在悲劇上再製造另一個悲劇。立委吳宗憲也稱這是社會悲歌，希望總統能出面給這位媽媽最後的溫暖。對此，總統府發言人郭雅慧回應，政府將持續強化長照支持網絡，避免類似悲劇發生。但因為個案還在司法程序中，政府不會介入，等於是待定讞後再視程序處理。

