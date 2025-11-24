老婦涉悶死癱兒 諮商心理師公會籲正視照顧者壓力

（中央社記者曾以寧台北24日）台北市一名8旬婦人疑因心力交瘁，涉嫌悶死癱瘓50年兒子，法官建請總統特赦。諮商心理師公會全聯會今天表示，目前照顧者的心理衛生資源嚴重不足，呼籲社會正視其心理健康需求。

民國112年5月，台北市一名約80歲母親疑因心力交瘁，涉嫌殺害50多歲重度臥床兒子。一審台北地方法院依法判刑2年6個月徒刑，承審法官建請總統特赦以免除牢獄之災；案經上訴，二審由台灣高等法院審理中。

中華民國諮商心理師公會全國聯合會副理事長喬虹今天透過新聞稿指出，此案再次凸顯照顧者面臨的長期照顧壓力極大，與照顧負荷相關因素極其複雜，當前政策提供患者、高齡者、失能者與長期照顧者的心理衛生資源嚴重不足，呼籲社會正視長照相關人員心理健康需求。

廣告 廣告

諮商全聯會媒體與公關委員蔡惟寧表示，長期照顧不僅伴隨繁重的身心勞動，也經常牽動照顧者的生涯規劃、休閒生活及社交人際關係。許多照顧者為家人投入數年乃至十餘年，長時間累積的情緒與孤立感，若未被適當看見與支持，可能成為家庭暴力的危險因子；風險往往與照顧對象的身心依賴程度高度相關。

蔡惟寧舉例，如中重度失智或重度失能的個案，需要24小時照護、時刻戒備；照顧臥床病人的家庭更需每4小時協助翻身，以預防褥瘡，長期下來，容易造成嚴重的睡眠剝奪與心理壓力。當長期照顧責任疊加疾病症狀、家庭孤立及缺乏外部協助，極易使照顧者陷入高壓狀態，甚至引發家庭暴力。

諮商全聯會衛生醫療事務委員奧惟弈‧希當則指出，社會傳統觀念普遍認為長照主要由女性家屬或外籍看護承擔，但在實際服務現場中，也常見由配偶、兒子、獨生子女承擔；男性照顧者往往認為自己必須扛起責任，將壓力深埋心底，不易向外求助，導致壓力被低估，男性照顧者在情緒支持與資源連結上的缺口，值得關注。

諮商全聯會衛生醫療事務委員黃婕甯也提醒，應持續投入關注長照相關人員心理健康，以協助減輕患者、照顧者、專業人員與外籍看護工在長期照顧下累積的壓力。（編輯：管中維）1141124