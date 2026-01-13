▲老婦深夜突不適，彰化警鳴笛開道爭取黃金救援時間。（圖／彰化警方提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化分局大埔派出所警員何佳憲、廖韋晶12日凌晨3時執行巡邏勤務，行經彰市中山路二段與光復路口時，突遭48歲華姓男子攔車求助，指79歲母親突發呼吸困難、意識恍惚，情況危急。員警立即開啟警示燈、警鳴器協助開道，僅花3分鐘即護送抵達彰化基督教醫院急診室，成功爭取黃金救援時間，家屬對警方即時援助深表感謝。

當天48歲華姓男子神情焦急，表示其年邁母親79歲蔡女深夜突喘不過氣、意識恍惚，情況緊急須前往醫院救治，但因擔心延誤救治時機，懇請警方協助開道送醫。員警見情況危急隨即開啟警示燈及警鳴器，沿途協助引導交通、迅速排除路況障礙，以最短時間協助開道通行，爭取寶貴的黃金救援時間，最終僅花費短短3分鐘，即順利抵達彰化基督教醫院急診室，家屬對警方協助深表感謝與肯定。

彰化警分局表示，警方除維護治安、交通秩序外，在民眾生命安全遭遇緊急狀況時，亦會即時伸出援手，展現警察守護民眾的責任與使命，讓民眾在危急時刻感受到最即時的協助與溫暖，但民眾仍需注意行車安全；另警車上因無救護設備，倘遇緊急醫療需求，仍應優先撥打119，由救護人員提供專業處置。