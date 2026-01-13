老婦深夜突不適 彰警鳴笛開道爭取黃金救援時間

車程僅花費短短三分鐘，即順利抵達彰基醫院急診室，家屬對警方協助深表感謝與肯定。（記者方一成攝）

彰化分局大埔派出所警員何佳憲、廖韋晶於一月十二日凌晨三時執行巡邏勤務，行經彰市中山路二段與光復路口時，突遭一名騎乘機車的男子攔下求助。

彰化警分局今（十三）日表示，民眾華姓男子(四十八歲)神情焦急，表示其年邁七十九歲母親深夜突喘不過氣、意識恍惚，情況緊急須前往醫院救治，但因擔心延誤救治時機，懇請警方協助開道送醫。員警見情況危急隨即開啟警示燈及警鳴器，沿途協助引導交通、迅速排除路況障礙，以最短時間協助開道通行，爭取寶貴的黃金救援時間，車程僅花費短短三分鐘，即順利抵達彰化基督教醫院急診室，家屬對警方協助深表感謝與肯定。

彰化警分局表示，警方除維護治安、交通秩序外，在民眾生命安全遭遇緊急狀況時，亦會即時伸出援手，展現警察守護民眾的責任與使命，讓民眾在危急時刻感受到最即時的協助與溫暖，但民眾仍需注意行車安全；另警車上因無救護設備，倘遇緊急醫療需求，仍應優先撥打一一九，由救護人員提供專業處置。