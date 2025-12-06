老婦深夜跌倒子攔無車就醫 新莊警神救援獲肯定

記者莊淇鈞／新北報導

中平派出所員警朱孟柔、楊博閔將老父送往醫院。（圖／翻攝畫面）

新莊警分局員警近日巡邏時發現路旁有民眾需要協助，警方上前關切後立即駕駛巡邏車協助受傷婦人送醫，迅速於2分鐘內將婦人迅安全送達醫院，使婦人獲得及時治療，這個暖舉獲得民眾肯定。

中平派出所警員朱孟柔、楊博閔在11月20日執行深夜巡邏，於凌晨3時許駕駛警車巡邏經過中和街、幸福路口時，發現一名男子正攙扶著一位婦人，並急切向巡邏車揮手示意求助。2名執勤警發現覺男子神情慌張，當下立刻上前關切。40歲宋男向警方表示，稍早在家中發現70歲的母親不慎跌倒，導致傷及後腦勺，頭部有部分出血。然因事發突然且情況危急，驚慌之下一時忘記可以撥打119由救護車送醫，就攙扶著母親步行至巷口，想要招攔計程車自行前往醫院急診。

然而因當時正值深夜，路上車輛稀少，在路邊招攔計程車的難度變得非常高，正當宋男與父母躊躇於路旁束手無策之際，恰巧遇上中平派出所值勤警駕駛警車巡邏經過，宋男遂立即揮手求援。朱、楊2名警員見狀立即上前了解狀況，毫不遲疑讓宋男及母親快速上車，同時開啟警示燈與警鳴器，在短短2分鐘內即將其送抵輔大醫院急診室治療。母親送抵醫院後，宋男心中大石頭總算得以放下，同時也感謝2名熱心警在關鍵時刻提供即刻協助。

新莊警分局表示，對於中平派出所警員朱孟柔及楊博閔能夠冷靜應對與發揮視民如親的精神，即刻保護民眾生命安全並且獲得民眾和家屬的高度讚揚表示肯定！警方也提醒民眾，若遇緊急狀況，務必儘速撥打119或110，以利相關單位迅速到場處理。

