老婦獨坐分隔島 斗六警即時伸援

老婦因精神狀況不佳，獨自坐在車輛分隔島上／警方提供





雲林縣斗六市一名老婦日前因精神狀況不佳，獨自坐在車流頻繁的車輛分隔島上，所幸警方獲報及時到場，先將老婦載回派出所休息，確認身分後再護送返家，化解一場虛驚。

雲林縣警察局指出，斗六分局公正派出所警員許仕翰、徐婕維日前執行勤務時，接獲熱心民眾來電通報，表示有一名年長婦人獨自坐於道路分隔島上，周邊車流頻繁、情況險象環生，疑似精神狀況不佳，需要警方到場協助。

警方獲報後迅速趕抵現場，發現黃姓老婦人行動不便，獨自坐在分隔島上休息，來往車輛不時呼嘯而過，處境相當危險。警方上前關懷時，發現老婦人神情疲憊，對周遭環境出現方向感錯亂，無法清楚說明返家路線，若貿然自行返家，恐有發生交通事故之虞。

廣告 廣告

考量其人身安全，警方先行將老婦人攙扶上巡邏車，並帶返派出所休息，提供飲水並耐心安撫情緒，待其精神狀況逐漸穩定後，再進一步詢問相關身分資料，並透過查證方式確認其居住地。

隨後，警方親自護送黃姓老婦人安全返家，順利化解潛在危機，家屬對警方即時伸出援手表達由衷感謝。斗六分局提醒，民眾若發現年長者或行動不便者於道路周邊徘徊、疑似方向感錯亂時，請立即撥打110通報，讓警方即時介入協助，共同守護用路安全與市民平安。

更多新聞推薦

● 中央預算、國防案雙卡關 賴清德喊話藍白：政黨利益不能凌駕國家發展