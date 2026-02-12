老婦獲特赦辯護人致謝 法官：國家應有更多支持
（中央社記者謝君臨台北12日電）8旬老婦照顧癱兒逾50年，將裝有1萬元的紅包袋塞入兒子口中導致窒息死亡，一審判刑2年6月徒刑，法官並建請總統特赦，理由是這種情況非刑罰可遏止，國家應有更多社會和心理支持。
在得知總統特赦後，老婦辯護人、律師杜俊謙於社群媒體表達深切感謝。他表示，林女士50多年來獨力照顧極重度身心障礙的孩子，長期與社會隔絕，晚年又因病倒下，在長照體系尚未能即時承接的縫隙中，而有這件令人心碎的家庭悲劇，令人動容。而後經各界提出建議，致請總統考慮赦免林女士入監服刑等。
杜俊謙表示，總統府副秘書長何志偉之前已至林女士住處探視、關懷其處境，也轉達賴總統的深切關心，但當時因考慮司法程序仍在進行，故低調不曾曝光。
杜俊謙說，賴總統在了解個案狀況之後深感不捨，加上法務部權衡法律要件與人道考量後，決定採取「免刑不免罪」的特赦方式，希望在年節前，讓歷經半世紀照顧重擔的老媽媽，得以安心過年，也提醒社會正視高齡長照悲歌背後的制度責任，政府將持續強化長照支持網絡，避免悲劇重演。
台北地檢署起訴指出，林男自幼罹患重度智能障礙及腦性麻痺而癱瘓在床，無法自理生活，仰賴母親林劉姓老婦負責照料生活起居逾50年。老婦於民國112年4月因罹患2019冠狀病毒疾病（COVID-19）心力交瘁，同年5月將裝有新台幣1萬元的紅包袋塞入林男口中，再以口水巾等摀住其口鼻導致窒息死亡。北檢依家暴殺人罪起訴老婦。
一審台北地方法院判決指出，老婦犯案後請家人協助報警，並坦承犯行，符合自首情形；再者，犯罪情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑。北院因此依兩種減輕事由，判老婦2年6月有期徒刑。
判決指出，對老婦宣告2年6月徒刑，以應報角度實無必要，她所為殺害兒子的犯罪，當然是侵害他人生命法益的犯罪，但一般願意長期照顧無法自理生活親人的人，本來就是基於對親人的愛與奉獻心，方能堅持下去。
然而，奉獻和付出彷彿必須永無止境，終於導致照顧者身心在年邁及病痛雙重打擊下，再也支持不下去，因而在絕望下，決定對被照顧者痛下殺手，恐怕已不是刑罰有辦法去遏止或處理的情形，而是國家必須要有更多對照顧者的社會和心理支持，來協助照顧者度過自己人生的難關。
合議庭指出，老婦對兒子痛下殺手，源於極其特殊而複雜的動機，縱不執行宣告刑，也難想像她會對他人再犯殺人或傷害等犯罪，考量老婦犯罪情狀又有顯堪憫恕之處，建請總統依赦免法規定對她特赦。
案經上訴二審，由台灣高等法院審理，而後老婦撤回上訴，全案於今年1月16日定讞。經一審法官建請總統特赦、律師書面向總統聲請特赦，以及立法委員、議員、社會大眾們提出建議，致請總統考慮赦免老婦入監服刑，賴總統今天依憲法、赦免法規定予以特赦，免除發監執行。（編輯：龍柏安）1150212
