老婦癲癇發作命懸一線 員警開道10分鐘內抵醫院救命





彰化縣警局田中分局內安派出所警員林偉銓、陳勇志，日前傍晚執行巡邏勤務時，一名女士神情極度驚恐、倉促衝進派出所門口求援，該名女子激動地表示，其母親張姓老婦此時正癱倒在派出所外的自家車上，癲癇發作且全身持續抽搐不止，甚至陷入昏迷不醒的狀態，亟需送醫，惟當時正值下班與晚餐尖峰時段，田中地區往返醫院道路車流量極大，若依照平日路況或等待救護車往返，恐延誤搶救黃金時間。

林、陳二員見狀，深知「救人如救火」，立即向值班通報並啟動緊急救援，由警車在前方鳴笛開道，引導家屬車輛緊隨其後，在警示燈與警報器的導引下，警方一路橫跨四個鄉鎮，在車流中硬是劈開出一條「生命通道」，將原需20多分鐘的漫長路程，大幅縮短至僅 10 分鐘便抵達員林基督教醫院，抵達醫院後，醫護人員隨即接手搶救。

所幸送醫及時，張姓老婦在接受診治後順利脫離險境，恢復生命跡象，家屬事後激動地向員警致謝，表示當時看到母親抽搐不止卻受困車陣，心中萬分絕望，若非警方當機立斷冒險協助開道，後果不堪設想，對警方的救命之恩永誌於心。

田中分局分局長林鼎超呼籲，民眾如遇家中成員突發重疾或緊急傷病，請立即撥打 119 救護車，由救護人員在第一時間提供專業救護器材及急救處置，讓患者能在黃金時間內獲得醫療救治。

