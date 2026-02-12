老婦等垃圾車跌落3公尺深溝 宜蘭市清潔隊及時救援

（中央社記者沈如峰宜蘭縣12日電）宜蘭市70多歲蔡姓婦人日前路口等垃圾車，不慎摔落深度至少3公尺深溝，市公所清潔隊員遍尋不著後發現，連忙搬長梯布繩及時救援；市長陳美玲今天表揚隊員，蔡婦也現身致謝。

1月30日傍晚，天色已昏暗，蔡婦於宜蘭市河濱南路路旁手持玻璃回收物，等待宜蘭市清潔隊回收車到來；回收車隊員發現她後放慢車速，不料下一秒就聽到尖叫聲，發現地上只剩一袋玻璃，蔡婦卻消失。

回收車隊員們起初在路面與水溝都看不到人影，遍尋不著，直到仔細聆聽，才聽見更深處水溝內傳出微弱求救聲。

隊員們在確定蔡婦身影後彼此分工，有人立即跳入水溝內，其他隊員跑去附近店家借長梯及布繩，經眾人合力，終於順利將蔡婦救回地面，所幸她僅受驚嚇。隊員們完成救人任務後，繼續執行未完成收運任務。

蔡婦今天前往市公所，獻花感謝清潔隊員，透露當時真的很害怕，若未獲救，真不知道會發生什麼事。

陳美玲說，清潔隊員在危急時刻，奮不顧身跳入深溝救人，這份熱誠令人感動，也展現基層公務員最美身影，市公所將給予嘉獎，感謝他們見義勇為的犯難精神。（編輯：陳仁華）1150212