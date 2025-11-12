老婦給身障兒「嘴塞萬元紅包」悶死遭判刑 法院建請總統特赦

北市八旬婦人因長年照顧極重度身心障礙的53歲兒子，身心俱疲之下，在兒口中塞1萬元紅包並膠帶貼封，導致兒子窒息死亡。台北地院國民法官法庭考量婦人辛苦照料50年，一審判2年6月徒刑，並建請總統特赦。

北市一名老婦人因為長期照顧患有身障的兒子，身心憔悴之下，把兒子活活悶死。（示意圖／翻攝自pixabay）

回顧此案，台北市松山分局於2023年5月12日接獲菲籍看護報案，指轄區內一名患有極重度身心障礙的男子被發現陳屍家中，口鼻有膠帶封住痕跡，當時男子的79歲母親坐在床邊哭泣不止。警方將婦人帶回偵詢，婦人坦承殺子，隨後被送辦。

警方調查發現，53歲的林姓男子因為從小患有極重度身心障礙，平日無法自理生活，仰賴母親負責照料生活起居至少50年。該名婦人於2023年4月底確診新冠肺炎自行隔離，由於她年事已高，且看兒子的狀況一直無好轉，身心靈憔悴之下，在2023年5月12日趁著外籍看護沒發現時，拿著裝有1萬元鈔票的紅包袋塞到兒子嘴中，以口水巾摀住兒子口鼻並貼上膠帶，導致兒子窒息身亡。

此案件上訴至台灣高等法院後，婦人被法官問說為何使用的是膠帶，婦人回應沒膽子用棉被，「覺得比較難死」。

辯護律師主張，劉姓老婦不是真的想殺死兒子，也不可能再犯殺人案件，兒子死了她也受到驚嚇，且被害人殘疾50年之久，無法自理生活，若不是劉婦，也沒人能照顧，強調此案並非單純是「殺人」而已。

法院考量婦人照顧死者時間長達大半輩子，甚至還因此賣房籌費用，但也擔心若不執行宣告刑，可能會影響社會上的其他照顧者有恃無恐，不過因為劉婦情況比較特殊，因此建請總統特赦。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

