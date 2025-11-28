老婦罹1病「月花6萬買爆」 女兒抓狂「尪拔電視」阻妻！

國際中心／江姿儀報導



突然開始瘋狂購物、買到失控，竟然不是腦波弱或失心瘋，恐是罹患阿茲海默症！近期日本1名老婦人因患有阿茲海默症，而喪失記憶、認知障礙，不斷在電視購物台下單買爆，單月消費竟飆破30萬日圓（約新台幣6萬元）。家人深受其擾，婦人老公只能拔掉電視電源，才能阻止老婆失控購物的舉動。事件曝光後在社群瘋傳，日本電視購物業者發現後火速聯繫婦人家人，協助處理獲網讚。





老婦罹1病「月花6萬狂下單」女兒抓狂！尪「拔電視阻妻」業者神救援獲網讚

原PO媽媽患有阿茲海默症，不斷於某電視購物台瘋狂下單。（示意圖與本事件無關／翻攝自圖庫Pexels）

原PO（マキータ）在X上發文，指出自己年邁母親患有阿茲海默症，喪失短期記憶、失去判斷決策能力，因此失控於某電視購物台瘋狂下單，購物金額甚至高達30萬日圓（約新台幣6萬元），讓她直呼「我們簡直要瘋了」。家人勸阻無效之下，原PO爸爸只好拔掉電視插頭切斷電源，才阻止老婆失控行為。

貼文曝光後短短2小時，購物台業者馬上私訊原PO，表示見到貼文後「了解貴家庭所處的困難情況，深感同情。」，進一步協助處理，公司可幫忙設定限制防止反覆下單，「讓她可以繼續看電視，但避免非自願的訂單產生」。原PO曬出對話截圖，已讓父親跟業者取得連繫，不僅感謝對方快體貼關懷，還大讚其負責任。貼文瀏覽次數超過3000萬，網友也留言暖心安慰「我知道這很難熬，但我希望你能盡快平靜下來！」、「爸爸，你每天一定都很辛苦。我奶奶也患有老年癡呆症，所以我知道這有多難。」。













原文出處：老婦罹1病「月花6萬狂下單」女兒抓狂！尪「拔電視阻妻」業者神救援獲網讚

