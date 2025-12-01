老婦被邀進109人炒股群「45萬積蓄差點沒了」 警揭108人是臨演

（示意圖非當事人／侯世駿攝）

近年來全球詐騙事件頻傳，近日大陸上海有一名老婦在警方與銀行聯手阻攔，才沒被騙光積蓄。老婦日前被邀請加入一個炒股群組，含她群裡共有109人，她被各種話術說服下打算把10萬元（約新台幣45萬元）積蓄拿出來投資，在她正要匯款時，警方趕到場揭露被後內幕，群內有108人都是臨時演員。

根據陸媒《東方網》、《瀟湘晨報》報導，大陸上海靜安警方近日依靠警銀聯動機制，在一名老婦轉帳前最後一刻成功阻詐。這起事件發生於11月19日，有一名老婦到銀行想轉帳10萬元（約新台幣45萬元），稱要把握「中新股」機會；被阻攔時她還堅稱若不及時轉帳，就錯過可獲逾20%報酬的投資管道。

銀行行員當下察覺異常，立刻報警。警方抵達後，老婦還展示名為「創投精英匯」的微信群組，群內成員熱烈討論股票、天天都有人宣稱賺大錢，讓她深信不疑。老婦透露，她是在網路上認識一名叫「起風了」的網友，對方自稱跟隨「大師」炒股獲利豐厚，並已投入600萬元（約新台幣2704萬元），之後對方把她邀入該炒股群。

老婦在群組內看到所謂的「投資氛圍」火熱，逐漸被吸引。但背後其實只是詐騙集團的詐騙手法，對方為取得老婦信任，請群管分享一份自稱是「合肥某公司即將上市」的PPT簡報；老婦也曾向兒子求證，兒子在網路上確實查到該公司資訊，顯示「明年將上市」，讓母子誤以為消息真實可靠。

之後詐團進一步編造投資機制，宣稱公司分成「一、二、三級股東」，只要將錢交由所謂「三級股東」操作，就能利用其掌握政策與股市規律，確保投資者「中新股」，賺取高額利潤。然而警方調查後發現，阿姨使用的「投資APP」根本不是合法券商系統，該PPT也屬偽造。

在炒股群內所謂的專家、大師、網友身分全都不明，民警更直接揭露，「這是典型『大師帶你炒股』詐騙。群裡109人，108個都是托，只有老婦一個是真人。」儘管警方出示證據，老婦仍一度遲疑，不願相信自己受騙，甚至心存僥倖，認為「並非所有野路子投資都是詐騙」。

最終在警方與銀行逐點解釋後，她才放棄匯款，對成功保住積蓄深表感謝。警方其後將阿姨帶回派出所進行反詐教育，並借此提醒大眾，年關將至，投資理財詐騙在大陸進入高峰期。警方強調，凡是由陌生人拉入投資群組、保證高報酬、要求匯款至私人帳戶的模式，幾乎可判定為詐騙。投資務必選擇正規金融機構，勿輕信網友推薦的APP或平台，以免辛苦存款遭詐走。

