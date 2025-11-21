老婦褥瘡傷口難癒 醫護往診耐心照料

7月丹娜絲颱風重創嘉義，在那之後人醫會擴大往診，就發現有需要協助的長者長期被忽略，缺乏醫療資源，因此從那時起，慈濟就主動承擔照顧責任。水上鄉一名老婦人有褥瘡，人醫會每個月都到她家看病，細心教導看護如何換藥照顧傷口，雖然來看病的醫師不一定都相同，但每位醫師都詳細記錄病程資訊，共同守護她。

80多歲的秀子阿媽閒不住，就算脊椎彎曲到站不直，也盡可能外出活動，但臀部上這兩處傷口，持續好幾個月都無法痊癒，成為健康隱憂。 往診長者秀子阿媽：「痛多久了 今年一整年了，好像(傷口)會接連帶著來，這顆大了 又換另一顆起來，兩個傷口一起 。」

慈濟人醫會醫師林志明：「左邊是一個比較深的傷口，裡面有一個空洞，大概也是三 四公分左右的大小。」

「 有沒有血糖問題，(沒有) 這樣好。」

慈濟人醫會在丹娜絲風災後擴大往診，發現秀子阿媽的褥瘡需要照顧，此後每個月都特地安排醫師來查看傷口，每一位接手往診的醫師也都詳實記錄下病程進展。 慈濟人醫會醫師林志明：「如果裡面的這個空洞，沒有處理的話，她這個傷口大概會比較難癒合 。」

醫療結合慈善，專科醫師診斷需到醫院治療，還得由志工居中說服阿媽和家屬。 慈濟志工 高健利：「要住(院)幾天再回來，不能到時候吵著回來，(不會啦) 大家都有聽到，不然我在醫院做志工，我都看得到喔 。」

從發現需求開始即主動承擔，阿媽的褥瘡就像慈濟人醫會的責任一樣，一棒接一棒地持續守護。

