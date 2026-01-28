老婦誤坐分隔島命懸車流！ 斗六警即時介入守住高齡交通安全

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】斗六市區主要道路日前出現驚險一幕，一名年邁婦人獨自坐在車流密集的道路分隔島上，四周車輛高速穿梭，稍有不慎恐釀嚴重事故。警方接獲民眾通報後迅速到場，第一時間將老婦帶離險境並護送返家。斗六分局也藉此事件呼籲，高齡者外出安全需更多關注，民眾即時通報是守護生命的重要關鍵。

一名年長婦人疑似迷途，獨坐車流密集的道路中央分。(記者廖承恩翻攝)

斗六分局指出，公正派出所警員許仕翰、徐婕維案發時執行巡邏勤務時，接獲熱心民眾來電，表示發現一名年長婦人疑似迷失方向，獨自坐在道路中央分隔島上，周邊車流頻繁、視線死角多，現場狀況十分危險，請求警方立即前往協助。

警方趕抵現場後，發現黃姓老婦人行動不便，神情疲憊，獨自坐在狹窄分隔島上休息，來往車輛近距離呼嘯而過，對高齡者而言風險極高。員警隨即上前關懷，並同步留意車流狀況，確保老婦不再暴露於持續來車的危險之中。

據了解，黃姓老婦人出現方向感錯亂情形，對周遭環境感到陌生，無法清楚說明住家位置與返家路線。警方評估，若任由其自行離開，恐再度誤入車道或交通複雜路段，極易發生交通事故，對其人身安全造成重大威脅。

巡邏警接獲通報，年長婦人迷途獨坐分隔島車流密集危險。(記者廖承恩翻攝)

基於高齡者安全考量，警方先行將黃姓老婦人攙扶上巡邏車，帶返派出所休息，提供飲水並耐心安撫情緒，待其精神狀況逐漸穩定後，再進一步查證身分資料，並透過警政系統確認其實際居住地，確保後續返家過程安全無虞。

警方隨後親自護送黃姓老婦人平安返家，家屬對警方即時介入、細心照護表達高度感謝。斗六分局提醒，隨著高齡人口增加，長者因方向感退化或體力不支而誤入道路危險區域的情形時有所聞，民眾若發現類似狀況，請立即撥打110通報，讓警方即刻介入處理，共同守護高齡交通安全，避免憾事發生。