老婦迷途無助困分隔島 南港警憑一張發票助與家人團聚

【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】臺北市政府警察局南港分局玉成派出所警員鄭安汝日前擔服勤區查察勤務，行經分局前圓環路口，發現一名老婦人獨自坐在路中分隔島，便主動趨前關心，經了解該老婦人疑似迷途，為護其安全遂通報巡邏網到場載送老婦人先返所歇息，最終成功協助老婦人與家人團聚。

玉成派出所警員鄭安汝(左)、何修一(右)。(圖／記者薛秀蓮 翻攝)

在老婦人歇息期間，鄭員嘗試詢問住址、家人聯繫方式等年籍資料，詎料老婦人似有聽力障礙且口語表達也呈含糊不清的狀況，僅不斷用手指著自己的耳朵並擺頭意示自己聽不到，著實讓處理員警傷透腦筋，鄭員仍不放棄復又檢視其口袋及手提袋，亦未發現隨身證件或識別手環等物，卻翻出一張附近便利商店的消費發票，鄭員懷抱一絲希望與警員何修一駕駛巡邏車偕同老婦人至店家附近走訪，所幸甫至該便利商店，即見一對男女神情慌張向員警招手，正係老婦的女兒及女婿，家屬表示年邁母親近期記憶力明顯退化，此次自行外出購物失聯許久，家屬們正焦急地分頭找尋，幸虧有警方的幫忙，母親方能順利返家。

員警勤務中發現老婦人呆坐在馬路分隔島。(圖／記者薛秀蓮 翻攝)

南港分局分局長許城銘呼籲，家中如有長輩出現記憶力退化等恐有迷路風險之症狀，建議為其配戴識別手環或攜帶聯絡資訊小卡，以便快速尋獲。若民眾發現類似情況，亦請立即協助報警，與警方攜手守護社區安全。

員警將老婦人平安交給家屬。(圖／記者薛秀蓮 翻攝)

