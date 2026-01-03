老婦遭騙180萬被法院勸60萬和解惹議 律師逆風挺書記官：不和解更慘

董智森日前爆料，有老婦人被詐騙180萬元，接到書記官來電勸用60萬和解。（示意圖，shutterstock／達志）

台灣詐騙案件層出不窮，儘管成立打詐國家隊，但每天詐騙金額卻不斷創下新高，去年12月就高達66億6659萬，比11月的59億9123萬還高。日前名嘴董智森就曾爆料，有老婦人遭詐騙180萬元，卻收到書記官來電勸以60萬和解，讓網友炸鍋，但對此巴毛律師陳宇安逆風力挺法院，解釋不和解最後可能更慘。

巴毛律師在臉書粉專巴毛律師混酥團發文「如果你今天被詐騙200萬」並給出兩個選擇，第一是跟被告和解可以拿到80萬的和解金；第二是不和解打到底讓詐騙集團重判，但打完民事官司發現對方名下無財產，拿不到半毛錢。詢問大家會選哪個？

巴毛律師直言，自己會選第一個，勸當事人接受和解，落袋為安，能拿回多少就是多少。她指出，根據自己過往經驗，被告通常會為了求輕判，想盡辦法湊出和解金給被害人，然而若是堅持訴訟走到最後，被告通常都是第一線人員或車手，底下根本沒有財產，兩手一攤還不出一毛錢。

巴毛律師幫書記官緩頰，表示書記官忙得要死，都快沒人要當了，缺人缺很大，怎麼還會有閒情一直打電話給被害人勸和解？就是到時候即便重判被告，被害人卻拿不到一毛錢，最後還是怪政府跟法院。她強調，大家都是成年人，可以做選擇，當然被告也可以選擇告到底，法官也不可能逼人，但就不要拿不到錢的時候在那邊哭說法律保障詐騙不用賠。

巴毛律師的看法引發兩派網友論戰，有人支持巴毛律師觀點：「告到底正常只會獲得勝訴判決跟債權憑證」、「我選1，詐騙就是這樣，能拿回多少就是多少，告贏了拿不回真的一點用都沒有」、「選1，因為現在就是重判也沒多重，拿回錢要緊」、「整場官司打完都不知道要花多久，能拿回80萬已經算幸運了，多少人是一毛都拿不到，還要付龐大律師費」。

但有更多人持反對態度：「如果不是被騙到無法生活，我會選2，寧願讓對方重判也不要輕饒」、「被騙200萬只能委屈拿回80萬？爽賺120萬，難怪詐騙集團那麼猖狂」、「我選2，200萬只能拿回80萬，錢我自己賺，不想讓對方付了點小錢就緩刑，80萬真的太便宜了」、「根本問題不就是台灣詐騙判太輕嗎」、「我就是要讓他重判！誰知道和解了他會不會有錢付？或是付了幾期人就不見了」、「為什麼和解有錢，判決下來卻沒錢」、「選擇和解不就常看到，被告還了一兩期就不還了，那我和解還有什麼意義」。巴毛律師則補充，如今已經修法，如果和解一定要在半年內還完，最重要的是「不要答應讓被告分期償還」。

