老婦險上台66驚魂 警獲報緊急協助

老婦誤闖台66線快速公路，警方及時攔下，結束一場深夜虛驚。





桃園市一名略有失智的78歲謝姓老婦人，16日晚間，趁著家人不注意外出，沒想到老婦人就這樣漫無目的地到處亂走，甚至險些誤闖台66線快速公路。所幸警方及時在路口將老婦攔下，結束一場深夜虛驚。

宋屋派出所副所長鄭力行表示，家住平鎮區的78歲謝姓婦人，16日晚上21點多，趁著家人不注意獨自外出，家人準備休息時才驚覺老婦人不在家，擔心她發生意外，家人們急著在附近尋找未果，最後焦急地跑到派出所請求協助。員警獲報後，除立即請勤務指揮中心通報鄰近單位協助找尋外，也請線上巡邏警網加強協尋。

廣告 廣告

宋屋派出所警員蕭建昌及趙映權，巡邏行經平鎮區延平路與台66快速路口時，發現一名老婦人身影正步履蹣跚地走向快速道路匝道，員警見狀趕緊上前攔阻，及時制止意外發生，由於當時老婦人體力透支、神情疲憊，警方隨即將其護送回派出所安置並提供飲水安撫。

待老婦人情況好轉後，員警立即通知她的家人；老婦人的兒子接獲警方通知趕到派出所，見到母親安然無恙，總算放下心中的大石，頻頻向警方道謝，並表示還好這次警方熱心協助，即時找回母親，否則後果不堪設想！

更多新聞推薦

● 台美關稅降至15％ 柯文哲：政府應講清楚附加條件