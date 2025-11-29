老婦霸佔錢嗆「撿到就是我的」！女同學淚崩下跪 影片曝光網罵爆

大陸中心／李紹宏報導

近日在Threads上流傳一段鼻酸影片，中國一名女學生不小心把錢和作業掉在地上，結果老婦人見狀，二話不說把錢拿走；女學生要求還錢，沒想到該名婦人竟冷回「我撿起來的，所以是我的」，嚇得她跪地求饒。影片一出，引爆全網炸鍋！

中國一名老婦把女學生掉在地上的錢取走，讓女學生嚇得跪地求饒。（圖／翻攝自Threads @ziyoufujian）

「我撿到就是我的！」老婦搶生活費 女學生跪地求饒

當時這名女學生在放學回家途中，不小心掉了生活費200元人民幣（約台幣887元）以及作業，不料一旁婦人迅速把錢撿起，讓女學生嚇得懇求「這是我的，請還給我吧」。沒想到，這名老婦人相當無情，反嗆「我撿起來的，所以是我的」，因此女學生相當驚慌，跪地求饒。

廣告 廣告

根據了解，這名女學生的雙親在外地工作，與祖父母一起生活，這200元人民幣的生活費得來不易。但誇張的是，影片中戴口罩的男子試圖弱化老婦私自佔有財產的行為，讓女學生友人氣得質問，還有不少人冷眼旁觀；最後聚集越來越多人，終於有民眾出言勸阻，這名老婦才不甘願地把錢還給女同學。

眼見聚集民眾越來越多，老婦才不甘願地把錢還給女學生。（圖／翻攝自Threads @ziyoufujian）

道德敗壞！老婦連小孩錢也要貪 旁觀者冷血引公憤

影片一出，讓網友相當憤怒，砲轟這名老婦人實在是道德倫喪，「小孩錢也搶，老人是要多蕭貪」、「壞人變老了小心」、「直接報警啊，大陸那麼多監視器這老人就是強佔別人的財產啊，送他去吃牢飯不用錢」、「女孩的同學真的很勇敢！！一直在幫女孩的同學講話，而且即便好幾個垃圾成年人在拉偏架，她也沒有退縮，一直在幫女孩講話」。

更有網友分享類似經歷，「我7歲生活在大陸，過馬路掉了4元人民幣，立馬跑過去撿。剛好一個大哥踩三輪車經過想拿走，我立馬說是我掉的。他的口徑和片中阿婆一樣。然後我很怕事，哭著跑了」，直呼這類人實在太過分。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

賴清德和學生合照「超萌1動作」曝！網全被甜暈：不愧是威廉總統

蔡正元嗆「陸客減少害奈良鹿都餓死」！他1句話打臉：都別來最好

新颱風最快今晚生成！專家吳聖宇曝「罕見路徑」：史上第一例

上完廁所記得檢查糞便！耶魯醫警告「這形狀」恐罹患大腸癌

