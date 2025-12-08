老婦騎單車遭撞不治 屏東同路段2天3死亡車禍
民視新聞／洪明生、曾虹雯 屏東縣報導
屏東市省道台一線路段，這個2號有發生大車轉彎撞上直行腳踏車，造成騎士當場死亡，同一天晚上又有機車撞上臨停路邊的汽車，機車騎士傷重過重身亡，沒想到隔天，又有機車追撞自行車，同樣導致騎車的老奶奶送醫不治，兩天內同一路段就發生三起死亡車禍。
拖板車轉彎時不慎撞上撞上單車騎士，導致騎單車老婦人當場死亡。（圖／民視新聞）
屏東和生路與工業六路口，腳踏車騎士經過路口，卻疑似視線死角，遭轉彎的大貨車駕駛直接撞上，導致77歲的李奶奶當場死亡。同一天晚上，建國路則發生，機車撞上臨停汽車的車禍。屏東分局第五組巡官 盧繹安表示，當時自小客車臨停慢車道處理車況，造成後方機車閃避不及追撞。
同一天也有機車撞上臨停慢車道的汽車，導致騎士傷重不治。（圖／民視新聞）
沒想到才隔一天，同樣在建國路，又有一台機車追撞前方自行車，另一台機車閃避不及，雙雙摔車，被撞的73歲腳踏車騎士送醫不治。而兩天連續三起的死亡車禍，都發生在屏東市省道台一線路段。看看路旁還有車禍後遺留的安全帽甚至車輛等，屏東省道台一線路幅寬廣，汽機車行駛時，車速經常不自覺加快，警方也提醒用路人注意速限，小心行車。
