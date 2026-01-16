老婦 心臟快停了 南港警化身救護車 鳴笛6分鐘搶救送醫

圖說：臺北市南港分局南港派出所副所長邱耀威、警員簡晉宏。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市南港分局員警日前執行巡邏勤務，適逢冷氣團襲臺致氣溫驟降，便遇一名老婦突感身體不適，緊急向警方求助。

南港派出所副所長邱耀威、警員簡晉宏 ，依例巡簽轄內各處巡邏箱，行經忠孝東路7段附近便利商店，突遇老翁攙扶著妻子上前求助，老婦人稱身體極度不適，甚至對員警說「自己心臟要停止了」，疑因係外出未做足保暖工作又逢低溫引起了呼吸困難、窘迫，老翁本想自行叫車前往醫院，但時值下班交通顛峰時刻，路面行車熙來攘往，老翁招手多時卻始終未有計程車靠停，眼見妻子狀況不斷惡化，剛好警車經過便上前請求協助；員警見狀，遂火速鳴笛載送老婦人前往醫院，讓原本約需十多分鐘的車程，在確保安全的前提下，僅用六分鐘便迅速抵達，順利送入急診室醫治，成功爭取了寶貴的黃金救援時間，所幸經院方進一步檢查後，老婦人身體狀況無大礙，事後家屬十分感謝此等熱心義舉，頻頻地向二員道謝。

南港分局長許城銘呼籲，近期天氣多變化溫度驟降，心血管疾病患者及長者應特別注意保暖，若發現身體不適，應隨時撥打110或119求助，警消人員將會第一時間前往並提供必要的救助。