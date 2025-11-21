老媽悶死兒 朝野支持籲特赦 增設新住民發展署 三讀通過
8旬老媽媽悶死她照顧超過半世紀的重殘兒，被判刑2年半，長照悲歌遭跨界喊話，希望賴清德總統能「特赦老媽媽」；立法院國民黨團21日於院會提議，建請賴清德總統特赦。朝野立委皆無異議，全案逕付二讀協商。
國民黨團提案，社會各界包含承審法官，同聲建請賴清德總統依據赦免法予以特赦，然總統府卻輕描淡寫的表示，待司法程序結束後再議。然依據赦免法相關規定，並不需要「受罪刑宣告確定方能特赦」，如果賴清德總統願意特赦，即刻就能宣布，不用讓年事已高的被告繼續深陷漫長的司法程序。
因此國民黨建請「賴清德總統，考量被告犯罪的情狀確有情堪憫恕之處，依據中華民國憲法第40條行使赦免權，宣告特赦台北地方法院113年度重訴字第14號案件之被告，並要求衛生福利部深入檢討，儘速提出改善精進措施，落實長期照顧政策，讓身心障礙者權益能獲得保障」。全案經宣讀後，朝野皆無異議，因此逕付二讀待協商。
此外，立法院昨天也無異議三讀通過《內政部組織法》修正草案、《內政部新住民發展署組織法》 草案，確定設立「新住民發展署」的法源基礎。
根據立院2024年7月三讀通過的《新住民基本法》修法，明定內政部應設置新住民事務專責中央三級行政機關，與統籌、規畫、研究、諮詢、協調，推動新住民促進就學就業多元服務等事宜。
為此，立院昨天再通過兩組織法，其中根據《內政部新住民發展署組織法》三讀條文規定，內政部為保障多元文化精神及新住民基本權益，統籌規劃及辦理有關新住民事務，特設新住民發展署，並置簡任十三職等署長、簡任十二職等副署長各1人。
