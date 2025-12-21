老媽買1物「吃到要洗腎」包裝曝光！常在市場、醫院出沒

詐騙手法層出不窮，一名網友分享，媽媽被陌生人搭訕購買假青草藥，吃到要洗腎，提醒大家不要上當，貼文引起網友討論，許多人表示，曾看過家中長輩拿過類似藥罐；還有網友指出，這種詐騙手法已存在多年，常在林口菜市場或醫院排隊看診的地點出現，專門鎖定有慢性病的長者。衛福部提醒，購買藥品務必確認合法藥證及標示資訊，切勿輕信陌生人推銷，以免危害健康。

一名女網友近日在臉書社團「爆料公社公開版」分享，媽媽在路上被陌生人搭訕，對方用話術說服她購買某間「提供電話問診的診所」販售的假青草藥，媽媽吃到要去洗腎，呼籲林口居民不要上當，也好奇是否有其他網友遇過相同詐騙。

從照片中可見，原PO媽媽至少購買了三大袋藥品，黃色牛皮紙袋上分別寫著第一個月、第二個月及第三個月，打開袋子後，裡面的藥品都是裝在白色罐子中，瓶身標籤由人工蓋章加手寫，既未標明藥名，也沒有合法藥品核准字號，看起來相當陽春。

貼文引起網友共鳴，許多人留言表示，曾看到長輩拿過類似紙袋與藥品，但無論如何提醒，長輩都聽不進去，直到健康受嚴重危害，需要住院開刀，才驚覺上當了，讓人相當頭痛。另有網友分享，這個詐騙手法存在多年，常在林口菜市場與醫院排隊看診的地方出沒，專門鎖定患有慢性疾病的長輩，提醒大家要特別注意。

根據衛生福利部食品藥物管理署規定，合法藥品的標籤、說明書或包裝上，必須清楚標示藥品名稱及許可證字號，並列明主要成分含量、用法用量、主治效能或適應症、副作用、禁忌及其他注意事項，同時還需標示廠商名稱及地址、製造日期、有效期限或保存期限，以及批號等資訊。

衛福部也提醒，在來路不明的管道購買藥品，可能會買到偽藥，不但花了冤枉錢，疾病症狀未獲得改善，嚴重還可能會傷了身體的健康。

