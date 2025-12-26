老子不玩了！61歲資深男星突宣布退保演藝工會 「月退金收入」曝光

記者蔡維歆／台北報導

61歲資深演員李國超與小5歲高欣欣愛情長跑20年，兩人登記5年後，日前補辦婚宴席開38桌，近日他在社群網站透露自己去了勞保局，又去了中華演藝總工會辦理退保，笑說理由是：「老子不玩了」。

李國超22日發文分享陸續去了勞保局和工會辦理退保，寫下：「理由：老子不跟你們玩了！」有網友問：「你的年資長勞退月退金一定不少。2-3萬以上！」他則回應沒那麼多，「22500就頂天啦」；另還有人提醒：「超哥如果你未滿65歲勞保年金要扣趴數，你有試算嗎？」李國超回答：「經過精算！才決定早退」。也有同齡網友建議：「還要先想好健保要掛在誰身上」，李國超說：「還是放工會啊」，對方則提醒：「這樣還是要繳年會費」，李國超回應：「再研究吧」。

李國超、高欣欣舉辦婚禮，席開38桌。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

而他婚宴當天談到實際支出，高欣欣也直言並沒有仔細計算，「我沒有去估計耶，我講句真話。」補充表示這次婚宴獲得許多親友與廠商的幫忙與贊助，「我碰到很多好友的幫忙跟贊助，這是真的。」至於最終花費多少，李國超則以幽默方式帶過，「反正我信用卡已經帶來了，到時候刷的時候再說。」最後高欣欣則透露花費有超過百萬元。

