南部中心／鄭博暉、林俊明 台南報導

台南老字號冰店從29日開賣冬季限定的草莓牛乳冰，開賣後的第一個週日，吸引民眾大排長龍，就怕晚來吃不到，排隊時間越來越早，有人凌晨一點就來卡位，老闆也得跟著早起發號碼牌。儘管店家中午才營業，卻是不到上午七點，號碼牌就發完了，





為了吃上台南老店冬季限定的草莓冰，民眾大半夜頂著寒風摸黑排隊卡位。（圖／民視新聞）





刨冰上頭鋪上滿滿鮮紅的大顆草莓，分量十足，淋上煉乳再加上一顆古早味布丁，酸甜交織。冬季限定的浮誇草莓冰，要吃上一碗得多早來排隊？第一位排隊的民眾說凌晨一點就到。沒聽錯，冰店中午才營業，但大半夜的，就已經有不少民眾頂著寒風摸黑排隊卡位，隊伍從店門口一路排到廟門前。老闆不捨得顧客吃個冰像在排過年福袋，只好一早先來發放號碼牌。老闆說來的時候就已經排很長了，只好趕快開始發，不然沒辦法，排隊的人會把店家擋住。一天發出去6、70份號碼牌，因為今年的草莓現在還沒很多。

同樣是大顆草莓鋪滿滿，放上布丁或是厚實奶蓋加上Q彈珍珠，多層次口感也相當受到歡迎。（圖／民視新聞）





限量總是殘酷，一早起床就直奔冰店，卻沒想到別人半夜就來排，根本拚不過。號稱台南最強排隊名店，老字號冰店冬季限定草莓牛乳冰，月初開賣吸引大批人潮，而且越排越早。但草莓冰也不止這家。同樣是大顆草莓鋪滿滿，放上布丁或是厚實奶蓋加上Q彈珍珠，多層次口感也相當受到歡迎。但今年受到颱風影響，草莓價格跟著飆漲。冰店老闆說，育苗成功率比較低，大概只剩總產量的三成，同期間的草莓價格是，一籃成本貴了三百塊到四百塊，是以往20年來單價最貴的一年。

顧客也懂得美食的代價，甘願掏出新台幣品嘗。只能說美食的吸引力，難以抵擋。





原文出處：老字號冰店"限定草莓牛乳冰" 開賣首週日現人龍

