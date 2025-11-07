老字號家居裝修公司無預警宣告破產 負債高達5億美元

美國一家創立於1955年的明尼蘇達州老牌家居裝修公司「Minnesota Rusco」（明尼蘇達魯斯科）日前突然關閉，隨後正式申請破產。（圖／翻攝自臉書KSTP-TV）





美國一家創立於1955年的明尼蘇達州老牌家居裝修公司「Minnesota Rusco」（明尼蘇達魯斯科）日前突然關閉，隨後正式申請破產。

根據外媒的報導，本週提交至特拉華州美國破產法院的文件顯示，該公司負債介於1億至5億美元之間，資產則不足1,000萬美元，擁有數百名債權人。文件指出，Minnesota Rusco是根據美國破產法第七章（Chapter 7）提出申請，目的在於清算資產。公司並預估，清算後將無資金可用於償還無擔保債權人。

據悉，這家在雙子城（Twin Cities）地區擁有70年歷史的公司，以家裝、門窗與浴室改造聞名，長期以來是當地居民熟悉的品牌。其經典電視廣告及在明尼蘇達州博覽會上分發的「背部抓癢器」更是許多人記憶中的一部分，不過這段歷史至此畫上句號。

Minnesota Rusco上週突然停止營運，其官方網站在11月初被關閉，僅留下簡短的告示：「我們懷著沉重的心情通知您，Renovo Home Partners旗下的Minnesota Rusco已停止所有運營。我們衷心祝願員工及其家人在這段艱難時期一切順利，並感謝明尼蘇達州人民70年來的支持與信任。」聲明中未提及任何關於客戶、訂單或未完成項目的說明。

此次倒閉事件引發不少客戶的不滿與焦慮。據報導，部分客戶已支付定金，甚至已簽訂合約，但工程仍未開工或無法完工。目前已有受影響的客戶對公司提起法律訴訟，試圖追回損失。

Minnesota Rusco三年前被總部位於德克薩斯州的Renovo Home Partners收購。Renovo在全美擁有多家家居裝修品牌。然而有業界人士指出，Renovo近期疑似出現財務困境，其旗下其他公司網站在本週也陸續關閉。業內媒體《Qualified Remodeler》報導稱，Renovo Home Partners本身於4日倒閉，導致包括Minnesota Rusco在內的多家子公司受波及。

Minnesota Rusco前老闆傑伊・迪姆斯（Jay Deems）在接受訪問時表示，聽聞公司突然關閉及員工福利被中止的消息，感到震驚與心痛。他透露，員工在得知消息後幾乎沒有任何緩衝時間，健康保險也被通知將於幾天內終止。社群媒體上，多位建築與裝修業者對此事件表達同情與支持。Re-Bath 公司負責人布蘭登・約克（Brandon York）表示：「得知明尼蘇達魯斯科突然關閉，我們深感悲痛。這樣的事件不僅影響員工與客戶，也波及整個行業與社區。」

