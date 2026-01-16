老字號火鍋店「稻葉山城」2月底熄燈！陪伴中壢10年畫下句點

位於桃園市中壢區的稻葉山城麻辣鍋於15日宣布，將於今年2月底正式關閉營業。該店在過去十年間，見證了無數顧客的成長與回憶，從學生到社會人士，甚至不少情侶在此度過了第一次約會。

店家在社交媒體臉書上表示，這段時間將是最後的機會，誠摯邀請曾經來過的老朋友們重返舊地，品嚐熟悉的味道，並與店家說聲再見。

稻葉山城麻辣鍋以其每日新鮮熬煮的湯底和精選的火鍋食材而聞名，堅持傳承經典的麻辣火鍋風味。店家強調，他們的麻辣鍋不僅僅是辣，更是經過精心熬製的層次風味，讓人感受到溫暖的記憶。隨著關店的消息傳出，許多顧客在社交媒體上表達了對這家老店的懷念與不捨。

在最後的營業日之前，稻葉山城麻辣鍋鼓勵顧客提前預約，以免等待，並享受其特別推出的雙人防疫套餐，讓每位顧客在防疫期間也能品嚐到美味的火鍋。

