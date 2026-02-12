南部中心／鄭博暉、林俊明、蘇晟維 台南報導

台南市區一間老字號茶行，近期因為在網路爆紅，每天顧客都多到騎樓塞滿人，但卻也讓隔壁店家十分不滿，認為排隊人潮長期阻擋出入口，影響到自己做生意，因此擺放物品不讓飲料店的顧客進入，並報警處理，但警方就提醒，騎樓必須要保持通行，擺放物品擋路，恐怕也是違規。

老字號茶行爆紅！顧客塞滿騎樓 隔壁店家擺物阻擋排隊

台南知名「青山茶行」，因顧客大排長龍，造成隔壁鄰居認為嚴重影響她做生意。

員警登門了解狀況，女子越講越生氣，堅持不肯撤除擺在騎樓的椅子，要隔壁店家自己的客人自己顧，警方也不斷提醒，騎樓是給大家走的。

老字號茶行爆紅！顧客塞滿騎樓 隔壁店家擺物阻擋排隊

台南知名「青山茶行」，因顧客大排長龍，造成隔壁鄰居認為嚴重影響她做生意。 （圖／民視新聞）

飲料店員工廣播：「隔壁的店家沒有辦法排隊，所以幫我留個通道給她，超過騎樓就往後方的空地。」地點就在台南知名的青山茶行，店員拉起紅龍，不斷廣播，要顧客如果排超過，就到一旁的空地排隊，不要站在隔壁店家騎樓，飲料店員工認為，「我們算是真的改善滿多的，我們包括說在排隊可以按照順序，然後有設置紅龍的部分，盡量不要排到刺青店門口，不要影響到隔壁的店家，我當然也可以理解說，可能她們會覺得造成困擾。」

老字號茶行爆紅！顧客塞滿騎樓 隔壁店家擺物阻擋排隊

隔壁業者用椅子阻擋騎樓排隊人潮進入。（圖／翻攝畫面）

昔日的好鄰居，因為飲料店爆紅，每天都是這樣大排長龍的景象，店員訂單消化不完，外頭遊客塞爆騎樓，外溢到隔壁刺青店，讓刺青店業者不堪其擾，只能擺放物品阻擋，不讓飲料店顧客，進到自家騎樓，有顧客覺得，「在台灣難免啦，畢竟土地就是這樣子而已，我覺得主要要留空間給行人過。」，也有人認為，「就是可以理解啦，因為基本上雖然是公共空間，可是一旦這邊真的排滿人潮，變成了他們自己的出入也受到影響，雙方都要多一點理解跟包容吧。」

老字號茶行爆紅！顧客塞滿騎樓 隔壁店家擺物阻擋排隊

飲料店家在另一頭另設排隊區，請外溢人潮移到外面排隊。（圖／民視新聞）

就有遊客覺得騎樓是公共空間，應該開放通行，也有人覺得雙方應該互相體諒，刺青店老闆娘自己網路貼文說抱歉，但強調長期溝通仍未能平衡，只能報警請警方處理排隊亂象，台南警二分局海安所副所長侯宏霖表示，「稱隔壁飲料店排隊人潮，長期擋住出入而有口頭爭吵，員警到達現場後經協調，並責令報案人改正，讓騎樓恢復通行。」排隊名店帶來龐大人潮，卻也帶來鄰里衝突，這騎樓排隊難題怎麼解套，還得看雙方如何協調。

