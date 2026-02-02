老字號茶行認了「洗產地」！越南茶混充凍頂烏龍賣給精品茶品牌

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導

台北市知名老字號建裕茶行遭爆以越南茶混充台灣凍頂烏龍，並供貨給國際精品茶品牌TWGTea。檢警送驗後確認茶品摻有境外茶，建裕亦坦承混充行為，引發消費者對茶葉產地標示的高度質疑。

台北市知名老字號建裕茶行遭爆以越南茶混充台灣凍頂烏龍。（示意圖／Pexels）

建裕茶行開業超過一甲子，長期以販售台灣茶聞名。檢警調查指出，TWG於2020年12月至2024年6月間，向建裕採購凍頂烏龍茶，茶葉先運往新加坡拆裝後，再出口回台，最終於台北101等百貨專櫃販售。

廣告 廣告

檢警掌握線報指出，建裕疑似向南投名間及桃園大溪兩家茶行購入越南茶葉，重新拼配後，透過報關公司申請台灣產地證明，藉此「洗產地」。統計顯示，TWG前後進貨約27.5公斤。檢警分別於2022年及2024年，兩度前往台北101專櫃購買茶品，門市人員均表示產地為台灣，但送驗結果卻顯示含有境外茶葉成分。

供應茶行的負責人與經理供稱，建裕明知茶葉來源為越南，甚至直言「幾乎沒有台灣的」，並依建裕要求的口味與價格供貨。負責報關的公司則表示，建裕提供的相關文件均標示產地為台灣，報關資料亦依此登打。

最終，建裕第二代負責人與經理承認混充行為。檢方認定涉犯詐欺取財、商品原產地虛偽標示及販售假冒食品等罪嫌，裁定緩起訴，並命負責人、經理及公司分別捐款50萬元、20萬元及100萬元至國庫。

更多FTNN新聞網報導

有片／飲料店遭留負評氣炸！ 闆娘深夜巧遇竟撂3人圍毆前同事

快訊／台南男「左胸口中彈」陳屍租屋處 警方封鎖現場調查

「有人拿西瓜刀追情侶⋯」三重男自摔暴怒返家拿刀、鐵棍尋仇 目擊路人深夜嚇壞報警

