老字號飲料店「店長年終141萬」！網羨慕：比科技業好

隨著農曆新年將至，高雄在地成立超過70年的老字號飲料品牌，公布了令人震驚的年終獎金，引發網友熱烈討論。今年（2026）有兩位店長年終突破百萬，連同其他門市店長，最高可達40個月獎金，最低也有9萬4千元，金額完全不輸科技業，讓不少上班族羨慕直喊「比科技業還猛！」。

老字號飲料品牌公布年終獎金，最高竟領141萬，引起網友熱議。（圖／翻攝自臉書粉專《老江紅茶牛奶》）官方在粉絲專頁發文表示，今年共有兩位店長年終分別拿到141萬元與102萬元，此外還有一位領到70萬元以上、兩位領到40萬元以上、另有三位超過20萬元，最少也有9萬4千元。業者也趁機公開招募訊息，「想為自己的努力爭取百萬年終，歡迎加入」貼文曝光後，吸引不少網友詢問職缺，留言區更出現「比不少科技業好」、「想了解職缺」等反應。

高雄老字號飲料品牌「店長年終141萬」！一票網羨慕：比科技業好

飲料品牌營運長表示，去年業績創新高，決定與員工共享成果。（示意圖／民視新聞資料照）

這家老字號店面創立至今已超過70年，是高雄在地人熟悉的經典品牌。過去以紅茶與豆漿起家，經多年發展逐漸擴展多家門市，營運規模穩定成長。根據《三立新聞》報導，營運長張皓翔接受訪問時表示，去年公司整體業績創下歷史新高，因此決定與全體員工分享成果。

原文出處：高雄老字號飲料品牌「店長年終141萬」！一票網羨慕：比科技業好

