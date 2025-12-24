老字號餐廳出包！水壺泡消毒水「倒給客人喝」他食道慘被腐蝕

大陸中心／游舒婷報導

中國河南鄭州一間老字號餐廳日前爆發嚴重食安事件，一名服務員竟將泡著消毒水水壺中的水倒給顧客飲用，導致顧客食道腐蝕，住院治療至今已超過一個月。對此，鄭州市鄭東新區市場監督管理局於12月24日表示，已介入調查，後續將依法作出相應處理。

中國老字號餐廳端消毒水給客人喝。（示意圖／翻攝自 Pixabay）

《網易新聞》報導，事件發生於11月21日中午，受害者簡先生當天與兩名友人前往鄭州合記燴面眾意路店用餐，飲用服務員從水壺中倒出的飲用水後，立刻察覺味道異常，水中帶有明顯酸味，他馬上跟服務員告知，當下服務員雖然將水壺收走，但並沒有告知水中加了什麼東西。

當日下午，簡先生陸續出現頭暈、噁心等不適症狀，甚至伴隨血壓飆升，緊急前往急診。直到當晚與餐廳進一步聯繫後，才得知該水壺曾被店員使用84消毒液浸泡，而自己誤飲的正是該水壺內的水。

簡先生表示，因食道遭到腐蝕受損，目前每日僅能進食蛋白粉等流質食物，短短一個月內體重暴瘦近20斤。84消毒液是一種在中國相當常見的含氯消毒劑，主要成分是次氯酸鈉，通常用於清潔廁所。簡先生痛批，一家老字號餐廳竟然使用該消毒液清洗餐具，令人難以接受。

對此，該間餐廳相關負責人於12月24日上午回應媒體指出，店內平時明確禁止使用84消毒液清洗餐具，此次服務員個人行為，該名服務員為節省時間，將原本用於打掃環境的84消毒液滴入水壺中浸泡，放置一個多小時後忘記處理，另一名服務員不知情，直接將水壺拿至餐桌供顧客使用。

該負責人表示，涉事服務員年約50多歲，事發後已進行深刻檢討，後續被調至廚房工作。事件發生後，轄區市場監管所已到店稽查，店家也完成相關整改措施，並持續配合後續調查。

店方強調，事發至今持續關心簡先生的治療狀況，並已多次預先墊付醫療費用，累計金額超過2萬元，目前實際醫療支出約8,000多元。簡先生尚未提出具體賠償訴求，相關消費爭議已由市消費者協會及市場監管部門介入協調。

公開資料顯示，合記燴面由鄭州市飲食有限責任公司獨家經營，發源於鄭州，是當地知名傳統美食品牌，並於2011年獲商務部認定為「中華老字號」。

