老學長回饋母校 為菁寮國小畢旅增添佳話

­來自臺南市菁寮國小的畢業學習旅行，在臺北市增添一段格外溫馨的插曲。民國51年自菁寮國小畢業、德運建設的林財于董事長，特別熱情歡迎母校學弟妹北上，並安排用餐招待，以實際行動展現老學長對母校與後進學子的深厚關懷。

林財于董事長回憶，童年在菁寮國小求學的時光，奠定日後離鄉發展、在都市立足的基礎。他始終相信，「教育是翻轉人生的重要力量」，因此希望透過餐敘，為孩子們留下難忘的回憶。