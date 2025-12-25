老宅延壽巡迴說明會到萬華 內政部：加速轉型「銀髮友善宅」

內政部長劉世芳出席「老宅延壽機能復新計畫」巡迴說明會臺北萬華場，與出席市民及貴賓大合照。

內政部長劉世芳日昨於臺北市萬華區公所舉辦的「老宅延壽機能復新計畫」巡迴說明會表示，賴總統於十月公布「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，由內政部投入五十億元特別預算，作為老宅延壽政策的重要財源後盾，與民間共同加速翻新屋齡三十年以上的四至六樓公寓，以及六樓以下透天住宅，優化整體居住品質，讓長者及弱勢家庭享有既安全又安穩的生活環境，劉部長鼓勵民眾善用政府資源踴躍申請，內政部預計一一六年底前，讓全國六百棟符合修繕條件的老屋，能完善建物安全，強化使用韌性，成功轉型為「銀髮友善宅」。民眾可上「都市更新入口網」（https://twur.nlma.gov.tw）老宅延壽專區查詢最新消息。

劉世芳表示，她從小在萬華長大，當地目前約有五．六萬餘老宅，有許多是早年興建的建物與住宅，當時未納入電梯規劃，以實務面來看，增設電梯往往需要數百萬元，而公寓型態申請老宅延壽補助每棟最高可達九六○萬元，並且是以整棟建築為補助對象，讓居住的很多老人家、長輩，大家都能夠共同使用電梯、一起受惠。此外，隨著屋齡增長，陸續出現管線老舊、漏水及無障礙設施設備不足等不利居住的情況。因此，政府透過「老宅延壽機能復新計畫」提供修繕補助經費，並結合顧問團輔導機制與簡便申請程序，積極協助民眾展開建築物立面修繕、屋頂防水及隔熱、增設電梯及無障礙設施等室內外翻新措施，解決人屋雙老的社會困境，帶來強而有力的專業修繕支持，延長建築物使用年限，讓長者享有一個可以安心在宅養老的生活環境。

立委吳沛憶表示，萬華是臺北市發展較早的地區，平均屋齡達到四十二年，是臺北市屋齡最高的區域，有八成以上的房子屋齡超過三十年，數量非常龐大，因此她也在立法院共同爭取並支持推動老宅延壽及都更政策。她感謝內政部投入資源，透過老宅延壽計畫，在重建之外提供整建維護的多元選項，協助不同條件的社區提升居住品質。吳沛憶強調，未來將持續與內政部合作推動強化住宅安全，讓老舊社區更能因應天災與突發事件，提升整體社區韌性，落實總統賴清德所推動的「全社會韌性」目標。

本次出席貴賓還有內政部國土管理署副署長朱慶倫、臺北市政府都市更新處副處長葉家源、臺北市萬華區長劉哲明、中華民國建築師公會建築師黃宜琳、多位地方民代、里長、民眾及相關公會等共同參與。