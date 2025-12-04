老宅延壽巡迴說明會開跑 最高每棟公寓補助960萬元

內政部編列50億元推動「老宅延壽機能復新計畫」，近日於各縣市展開巡迴說明。（內政部提供／王千豪台北傳真）

內政部編列50億元推動「老宅延壽機能復新計畫」，近日於各縣市展開巡迴說明。內政部次長吳堂安今（4）天表示，今年優先在人口稠密及老宅分布較多進行10場說明會，並透過專案管理顧問團及簡易申請程序，協助民眾進行先期評估、整合作業及居家修繕專業輔導等，建物室外的公共區域更新最高每棟公寓可補助960萬元，歡迎大家多加利用。

內政部今日部務會報安排國土管理署報告「老宅延壽巡迴說明會規劃及辦理情形」，吳堂安表示，人屋雙老是目前國內的普遍現象，所以政府主動出擊，開辦老宅延壽計畫，並優先至人口稠密及老宅分布較多的臺北市、新北市、高雄市、嘉義市等縣市展開巡迴說明，今年底會先完成10場，明年會陸續至其他縣市宣導辦理。

內政部說明，本次補助對象主要針對屋齡達30年以上的合法建築物，屬4至6樓集合住宅，及6樓以下的透天住宅，其中申請公寓公共區域部分修繕補助，住宅使用比例應占1／2以上；申請公寓專有或透天住宅部分修繕則應全戶均做住宅使用，可進行建物室外的公共區域管線更新、立面及外牆磁磚修繕、屋頂防水、新增昇降設備及無障礙設施，最高每棟公寓可補助960萬元；另室內空間優化部分，則有扶手更新、高低差改善、地面防滑及防墜設施等，最高每戶可補助20萬元，如有高齡弱勢者，更可加碼至每戶30萬元。

吳堂安補充，上周日內政部已在新北市三重先嗇宮展開政策宣導，並邀請地方政府主管機關、建築師公會、立法委員、市議員、里長及民眾共同參加，並交流廣納各界對高齡老宅建築延壽的意見。今日也同時在台北市大同區進行說明會，盼經由面對面溝通的方式，讓民眾深入瞭解老宅延壽政策最新資訊，並鼓勵社區或房屋所有權人善用政府資源，在民國116年12月31日前踴躍提出申請，使老屋也能化身為高齡者生活機能所需的「銀髮友善宅」，實現 「在宅健康老化、在地安老」目標。

吳堂安表示，有興趣的民眾可透過諮詢專線（02-7701-9919），周一至周五上午8時至下午5時都有提供專人服務，或上「都市更新入口網」建置老宅延壽計畫專區皆能獲得最新資訊，期盼透過多元宣傳管道，鼓勵社會大眾共同加入改善老舊住宅及提升安全的行列。此外，內政部為即時協助地方政府受理民眾申請之相關疑義，已建置各縣市多元溝通管道，利於計畫執行與推動，以達強化國內居住安全韌性及生活品質之政策目標。

