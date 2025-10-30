老宅延壽最快年底上路！每棟最高補助65%、高齡弱勢再加碼50%

內政部今日宣布「老宅延壽機能復新計畫」最快將在今年底上路並受理申請。內政部提供



解決人屋雙老問題，內政部今(10/30)日宣布「老宅延壽機能復新計畫」最快將在今年底上路並受理申請。內政部國土署指出，總統已公布特別預算案，編列50億元推動老宅延壽，預計3年內協助約500棟屋齡30年以上的4至6樓集合住宅及6樓以下透天住宅進行修繕或改善，補助比例最高可達65%，弱勢或高齡住戶再加碼補助50%，整體投入預算將接近百億元。

內政部今日舉行部務會報，國土署就「老宅延壽機能復新計畫規劃情形」進行報告。國土署主任秘書歐正興表示，目前計畫已送行政院審查，只要行政院核定後即可收件受理，與此同時，也啟動巡迴說明會與地方輔導機制，中央顧問團將率先進駐雙北，協助地方尋找潛在案源並導入建築師及專業團隊，現場也會提供諮詢與同意書，協助社區整合意願、提報修繕計畫。

協助老宅延壽，內政部規劃在人口稠密地區辦說明會，第一波優先針對台北市、新北市，辦理12場說明會，並視雙北說明會辦理情形擴展至4都及老屋較多的縣市，如新竹縣市、基隆市、彰化縣等。且今(2025)年底前將成立「中央顧問團」，以「簡化行政程序、導入專業輔導」原則，處理國內老舊住宅安全，解決人屋雙老社會的居住需求。

內政部指出，老宅延壽的補助項目將涵蓋建物的公共區域管線更新、立面修繕（含磁磚）、屋頂防水、新增昇降設備及無障礙設施；此外，還有室內的扶手更新、高低差改善、地面防滑及防墜設施等修繕項目。

內政部表示，老宅延壽計畫將可處理外牆磁磚脫落問題，並有效強化或恢復老宅設施、設備既有機能。為讓更多民眾瞭解及參與說明會，將結合民政系統管道進行宣導，內政部也將持續深化跨部會、地方政府及民間專業力量合作推動。

內政部說，目前已同步啟動《危老條例》修法作業，增訂「老宅延壽修繕機制」及檢討相關獎助措施。此外，在公辦都更與民辦都更之後，也將研議擴大推動自主更新，增進民眾參與，透過「修繕」與「重建」雙軌機制，共同改善國內老舊住宅問題。

