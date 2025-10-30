老宅延壽最快2025年底上路 高齡弱勢加碼50%

（中央社記者高華謙台北30日電）內政部今天表示，政院近期將核定老宅延壽計畫，待核定後就會先從雙北舉辦說明會，逐步推展到全國舉辦，單項最高補助65%，高齡者與弱勢針對居家安全項目可再加碼50%；預計最快今年底前上路，可能在說明會時就可以受理申請。

內政部今天於部務會報後召開記者會，國土署主秘歐正興表示，總統賴清德已於今年10月23日公布「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中編列新台幣50億元特別預算辦理老宅延壽，將在3年內協助約500棟屋齡30年以上、4至6樓集合住宅，以及6樓以下的透天住宅，進行修繕或增設無障礙友善設施，優化居住機能。

歐正興說明，老宅延壽補助項目將涵蓋建物的公共區域管線更新、立面修繕（含磁磚）、屋頂防水、新增升降設備及無障礙設施；此外，還有室內的扶手更新、高低差改善、地面防滑及防墜設施等修繕項目，也將可處理外牆磁磚脫落問題。

歐正興指出，各項目都會有最高補助金額，最高可補助達65%，若是弱勢戶與65歲以上的高齡長者，針對居家安全項目，或家中無障礙設施設備修繕、管線修繕等，可以再加碼補助50%。

歐正興提到，為讓更多民眾了解政策，並尋找潛在案源，第1波將就人口稠密及老宅分布較多的雙北地區率先展開巡迴說明會，台北市、新北市各辦6場；第2波針對新竹縣市、基隆市、彰化縣；第3波會再擴及其他縣市；預計會在區民活動中心、宮廟、區公所等場所辦理，現場也會提供申請表等資料，若民眾成功整合就可以申請。

歐正興解釋，今年底前將成立「中央顧問團」，以「簡化行政程序、導入專業輔導」原則協助住戶，像是若社區達成共識，就要開始研擬計畫，此時輔導團就會介入協助，包括填寫書面計畫、解答疑問等，隨後就要送進地方政府審查，並獲核定才算完成。

歐正興表示，國土署已在9月11日將計畫報到行政院，政院已在10月23日進行初步審查，應會在近期核定，相關申請程序、條件預計在行政院核定後公布，說明會也會在獲政院核定後展開。

媒體追問確切上路時程，歐正興回應，政院核定後就會公告受理，在說明會的時候說不定已經可以申請，最快今年就可以上路。

針對500棟都申請完後是否會續辦，歐正興說明，老宅延壽計畫為期3年，114年建立機制，預計115年施作100棟、116年施作400棟，因為需經歷了解、整合、再提出申請的過程，因此保守估計起初進度可能較慢；雖然特別條例經費是到116年，但屆時會再觀察整體發展，以往若成效好就會繼續推動，若變成經常性計畫可能會以別的經費執行，或也能透過危老條例轉型等方式處理。

內政部強調，目前已同步啟動危老條例修法作業，增訂「老宅延壽修繕機制」及檢討相關獎助措施。此外，在公辦都更與民辦都更後，也將研議擴大推動自主更新，增進民眾參與，透過「修繕」與「重建」雙軌機制，共同改善國內老舊住宅問題。（編輯：張若瑤）1141030