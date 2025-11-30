老宅延壽機能復新計畫 陳啟能：三重蘆洲14萬老屋受惠

（記者陳志仁／新北報導）內政部今（30）日在三重先嗇宮啟動「老宅延壽機能復新計畫」巡迴說明會首場活動，內政部長劉世芳盼透過面對面的交流與溝通，深入說明政策內容；新北市議員陳啟能表示，中央投入50億元改善耐震、高齡友善與居住品質，展現解決「人屋雙老」問題的決心，值得肯定。

圖／內政部今（30）日在三重先嗇宮啟動「老宅延壽機能復新計畫」巡迴說明會首場活動。（新北市議員陳啟能辦公室提供）

陳啟能指出，全國屋齡超過30年的住宅突破516萬戶，新北市就高達83萬戶，其中三重約10萬戶、蘆洲約4萬戶，合計超過14萬戶，是全市老屋最密集的區域之一；因此，本次中央規劃三年補助600棟具示範帶動效果的案件，是重要起步，但若能視成效逐年擴大推動，將可讓更多市民受惠。

圖／新北市議員陳啟能期盼內政部持續的優化政策、擴大補助規模，讓計畫真正走入社區，而不只停留在簡報與說明層面。（新北市議員陳啟能辦公室提供）

在制度面上，陳啟能提醒，目前申請仍需「全體所有權人同意」，加上流程繁複，對多為高齡社區的住戶來說難以推動；建議中央研議採多數決機制，並設立一站式協助窗口，提供評估、申請到工程的整合服務，同時簡化程序及文件，以減輕民眾負擔。

陳啟能強調，地方政府樂見中央重視老屋改善議題，也願意全力配合推動，期盼中央持續的優化政策、擴大補助規模，讓計畫真正走入社區，而不只停留在簡報與說明層面；此外，立委李坤城、先嗇宮董事長李乾龍、新北市議員顏蔚慈與李倩萍，及陳啟能辦公室執行長陳俊維也到場參與。

