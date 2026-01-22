老宅延壽納立面光電 擬結合綠電憑證與2種獎勵

（中央社記者高華謙台北22日電）內政部政務次長董建宏今天表示，推動老宅延壽計畫在立面整修，裝設立面太陽能光電板，希望能結合綠電憑證，以及BIPV（建築整合型太陽能）、碳權獎勵，而在立面光電結合彩繪功能，也能與企業談贊助。

總統府今天召開「國家氣候變遷對策委員會第6次委員會議」，董建宏在會後記者會被問及老宅延壽未來目標時表示，會在政院正式通過計畫後，正式公布申請程序，也會持續到各地辦說明會，對外說明相關資金運作與補助計畫。

董建宏提到，透過老宅延壽能降低重建碳排量達60%至70%，屋內耗能的老舊管線也可以補助維修。

董建宏說明，將結合經濟部、環境部與金管會資源，推動老宅裝設立面太陽能光電板，因為在老宅延壽計畫中，立面整修最重要，但會建議民眾不要貼二丁掛，而是推動立面太陽能光板，不僅能強化太陽能光電發電系統，也能降低住宅受熱程度，並降低能耗。

董建宏強調，因此希望結合經濟部綠電憑證與BIPV獎勵，會與環境部討論是否可以給予碳權獎勵，金管會也會有企業ESG協助，運用立面太陽能光電版加上彩繪功能，能跟企業談合作贊助，讓舊社區煥然一新。（編輯：張若瑤）1150122