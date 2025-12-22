老宅延壽翻新有補助！每棟最高給960萬元 實測「驚呆」

內政部推動老宅延壽補助計畫。（示意圖／本報資料照片）

台灣超過30年以上老屋高達500萬戶，加上人口高齡化，面臨「人屋雙老」窘境，內政部日前推出老宅延壽、虛坪改革、近零碳建築3大政策改善，其中「老宅延壽」協助30年以上老舊住宅翻新，公寓公共空間每棟最高補助新台幣960萬元，室內私人空間最高補助每戶30萬元。此消息近來在網路廣傳，《中時新聞網》實際查詢發現「最新進度」令人意外。

內政部先前曾說明，本次老宅延壽補助對象主要針對屋齡達30年以上的合法建築物，屬4至6樓集合住宅，及6樓以下的透天住宅，其中申請公寓公共區域部分修繕補助，住宅使用比例應占1/2以上。換句話說，老宅家中若是有破舊之處，只要符合條件都可申請補助翻新。

廣告 廣告

相關辦法規定，申請公寓專有或透天住宅部分修繕則應為全戶均做住宅使用，補助項目包括：建物室外的公共區域管線更新、立面及外牆磁磚修繕、屋頂防水、新增昇降設備及無障礙設施，最高每棟公寓可補助960萬元；另室內空間優化部分，則有扶手更新、高低差改善、地面防滑及防墜設施等，最高每戶可補助20萬元，如有高齡弱勢者，更可加碼至每戶30萬元。

此政策內容也在網路流傳，不少民眾都聽聞了此一「好消息」。內政部國土署更在都市更新入口網站，設置了「老宅延壽」專區，詳述申請資格、流程，歡迎民眾看仔細。

《中時新聞網》近日實測，依台北市50多年的公寓為例，詢問樓梯間很破舊、雨棚漏水，可否申請老宅延壽補助？樓上水管破了滴到樓下住戶，可否也申請修繕補助？專線人員態度極佳，耐心並仔細回應「是可以的」，有列這項目，但目前此案正在等政院正式公告，之後會回到各縣市政府去收件辦理。

專線人員說明，目前法案三讀，預算也過了，但仍要待行政院正式公告才能開始受理；至於政院會？無法代為回答。意即，政策確定會上路，相關作業也完備了，只是依規定須待政院正式公告。

有關老宅延壽的申請流程，詳見下方圖表：（相關資訊及申請諮詢可透過「都市更新入口網」或專線02-7701-9919洽詢）

【看原文連結】