老宅延壽補助來了！30年以上住宅每棟「最高補助960萬」 申請流程一次看

【緯來新聞網】內政部4日部務會報中，由國土管理署報告「老宅延壽巡迴說明會規劃及辦理情形」。補助對象為屋齡30年以上的合法住宅，包含4至6樓公寓與6樓以下透天厝。補助項目涵蓋公共與室內空間修繕，每棟公寓最高補助960萬元，每戶最高補助20萬元，高齡弱勢者可提高至30萬元。

老宅延壽流程圖。（圖／內政部提供）

內政部常務次長吳堂安表示，因應「人屋雙老」現象，政府啟動老宅延壽計畫，首波優先選定臺北市、新北市、高雄市與嘉義市等老宅集中地區展開說明會，預計114年底前完成10場，115年將擴大至其他縣市推動。

該計畫由專案顧問團協助民眾辦理評估與修繕，包括簡化申請流程、整合資源及專業輔導，並由各地建築師公會提供免費諮詢服務。



補助對象為屋齡30年以上的合法建物，包含4至6樓公寓與6樓以下透天厝。若申請公共區域修繕，需住宅使用比例達半數以上；若申請專有部分或透天厝修繕，則需整戶作住宅用途。可補助項目包括管線更新、外牆修繕、屋頂防水、增設電梯與無障礙設施，每棟公寓最高補助960萬元；室內改善則包含扶手、地面防滑與防墜設施，每戶最高補助20萬元，針對高齡弱勢者可加碼至30萬元。



吳堂安補充，政策說明首場已於上週日在新北市三重先嗇宮舉辦，邀集地方政府、建築師公會、民代與民眾參與。今日也於台北市大同區舉行第二場說明會，希望透過面對面溝通，鼓勵社區與住戶踴躍於116年12月31日前提出申請，將老屋轉型為「銀髮友善宅」，實現「在宅健康老化、在地安老」的政策目標。



有意申請者可撥打專線（02-7701-9919）於週一至週五上午8時至下午5時洽詢，或上網搜尋「都市更新入口網」查詢「老宅延壽計畫」專區以獲得最新資訊。內政部也已建立地方溝通平台，協助各地順利推動，提升國內住宅安全與生活品質。

