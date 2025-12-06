老宅延壽補助最高近千萬，4情況申請不會過！網曝「這地點」中古屋驚人變化

新舊大樓交錯比鄰可謂是台灣的日常風景線，根據內政部今（2025）年第二季統計，全台屋齡30年以上的老舊住宅逼近6成，平均屋齡突破34年，創下歷史新高；其中又以台北市的老屋比例居冠，平均高達「40歲」。內政部近日宣布推出「老宅延壽補助」，每棟公寓最高補助960萬元，最晚須在2027年底前向地方政府提出申請。另外，值得注意的是，有網友表示南部市場有感降溫，「中古屋在降價了」，引發討論。

​內政部的「老宅延壽」計畫補助對象為屋齡30年以上的合法住宅，分別為「4至6樓公寓集合住宅」及「6樓以下透天厝」；補助項目涵蓋公共與室內空間修繕，每棟公寓最高補助960萬元，每戶最高補助20萬元，高齡弱勢者可提高至30萬元。內政部國土管理署補充說明，申請公共區域部分修繕補助，住宅使用比例應達2分之1以上；申請公寓專有或透天住宅部分修繕，則應全戶均作為住宅使用。

3年 估協助 600棟更新 「認定拆除」等4情況不補助 ​

其中，室外項目包含公共區域管線更新、屋頂防水、牆面修繕、新增無障礙設施等；室內空間優化部分，則有扶手更新、高低差改善、地面防滑及防墜設施等。內政部日前曾在臉書表示，未來3將運用50億特別預算，預計協助600棟、屋齡超過30年的公寓與透天升級。而為讓資源合理分配，國土署特別說明，有4種情形不予補助，一是包括公寓全棟為單一所有權人持有；已申請建照、拆照或地方政府認定須拆除；已報核或已申請進入都更危老程序；申請其他相同補助項目。

另一方面，因房價逐年飛漲，不少人考慮入手二手屋，日前就有網友在PTT以「我覺得中古屋在降價了欸」為題分享，他觀察到，在台南30年屋齡的物件，室內含附屬25至30坪含車位，2、3年約開價800（萬）以上，但現在甚至已跌到700萬、甚至600多萬都有，房仲也沒那麼強勢了，「目前中古屋市場是不是不太好？」鄉民紛紛回應，「確實是有降價」、「台南不意外」、「中南部中古屋本來就不值錢」、「只有雙北會越放越貴」、「會增值是土地」、「30年前這是正常價錢」、「南部本來就居住正義區」。

