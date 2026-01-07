老宅延壽補助最高960萬！申請條件、補助項目、申請方式一次看｜Yahoo補助通

老宅延壽你聽過嗎？人類高齡化、房子也逐漸老舊，形成國安問題。為改善人屋雙老危機，內政部推動老宅延壽政策，補助老舊的公寓與透天厝修繕，包含外牆修繕、屋頂防水、加裝電梯等，非常實用。究竟老宅延壽申請條件為何？補助項目有哪些？補助金額多少？申請時間是何時？該怎麼申請？關於老宅續命你想知道的十大Q&A，Yahoo新聞編輯室帶您一文掌握！

老宅延壽是由內政部推動，計畫補助30年以上住宅修繕，含增設電梯、內外裝修，住在老宅的住戶可以多加考慮！（示意圖／Getty Images）

老宅延壽「建物」申請條件為何？

老宅延壽計畫主要是針對全國「屋齡30年以上4至6樓公寓住宅（共有、專有）」和「6樓以下透天住宅（室內、室外）」，合法且完成結構安全性能評估的建築物，提供修繕補助。公寓部分，以「棟」為補助單位，原則是以「單一共同樓梯及出入口」為一棟。公寓與透天補助，另須符合下圖條件。

老宅延壽計畫針對符合條件的公寓和透天提供特定補助項目。（截圖取自／內政部國土管理署）

【屋齡定義】

一般是以使用執照登載竣工日期起算。

【合法建築物】

有關合法建築物的認定，須依「使用執照」、「經地方政府認定之合法建築物證明文件」或「在建築管理實施前已建成且有核發證明之合法房屋證明」其中一種文件作為證明。換句話說，頂樓加蓋、前後陽台外推或搭建部分，因為不屬於合法建築物，均不符合申請條件。

【結構安全性能評估】

至於結構安全性能評估，符合上述特定資格，並依《都市危險及老舊建築物結構安全性能評估辦法》規定辦理，可申請結構安全性能評估補助。「初步評估」每棟最多可補助1萬5000元；「詳細評估」每棟最多可補助40萬元，有需要的朋友請直接聯繫32家共同供應契約機構。

老宅延壽補助項目中，包含結構安全性能評估。（截圖取自／內政部國土管理署）

【不補助情形】

公寓全棟為單一所有權人持有。

已請建照、拆照或地方政府認定須拆除。

已進入都更危老程序（已報核或已申請）。

申請其他相同補助項目。

老宅延壽「申請人」申請條件為何？

公寓（二擇一）

公寓大廈管理委員會或管理負責人。

全體建築物區分所有權人共同推派代表人

透天

全體建築物所有權人共同推派代表人。

老宅延壽申請時間何時？有名額或時間限制嗎？

根據內政部國土署「老宅延壽機能復新補助計畫模擬問答」，預計在近期行政院核定且內政部發布修繕補助辦法後一個月內，受理民眾申請。

住戶們最晚務必在2027年12月31日前向地方政府提出申請，地方政府審核通過後，接著進行施工，再送地方政府審查並備查，最後向地方政府請款。

另外，要注意的是，老宅延壽計畫特別預算為50億元，現階段來說，一旦預算用完就可能不再受理，也就是建議盡早申請。不過，由於政府有規畫將老宅延壽計畫納入危老條例，未來或許有機會成為常態化政策。

老宅延壽補助項目有哪些？補助金額多少？

老宅延壽補助項目可分為「公寓公共空間」、「公寓私人室內」、「透天室外」與「透天室內」四大塊，各項補助金額，請詳見下方四張圖。以公寓公共空間來說，合計最高可以獲得960萬元的補助。

公寓公共空間修繕補助金額。（截圖取自／內政部國土管理署）

公寓私人室內修繕補助金額。（截圖取自／內政部國土管理署）

透天室外修繕補助金額。（截圖取自／內政部國土管理署）





透天室內修繕補助金額。（截圖取自／內政部國土管理署）

老宅延壽申請怎麼做？

老宅延壽補助計畫是內政部補助直轄市、縣市政府，受理民眾或社區申請建築物修繕和建築物結構安全性能評估，因此後續申請受理、審查、核准、補助經費核撥及核銷等作業，都由直轄市、縣市政府核處。

老宅延壽分成「結構安全評估作業」與「老宅延壽修繕作業」兩大部分。簡述申請流程如下：

建物須進行結構安全評估，評估結果不會作為老宅延壽補助與否的依據；若先前已做過耐震評估，不用再做。 整合住戶意願，並請建築師或「老宅延壽專業團隊」到場評估。由於修繕可能涉及使用執照變更和結構安全，建議洽詢專業技師或建築師。 向地方政府檢具計畫書申請，審查核准後施工，以一年完工為原則。

值得注意的是，費用部分，內政部建議地方政府以兩期方式撥付補助款，後續會訂撥款指引，提供地方政府參考，因此下圖才會有兩次撥款的程序；不過實際執行仍以地方政府為準。

老宅延壽申請作業流程參考指引。（截圖取自／內政部）

老宅延壽申請要準備哪些文件？

那麼，你可能想問，申請老宅延壽到底須要哪些文件呢？主要有以下三大類文件要準備，讀者朋友可參考老宅延壽申請作業流程參考指引中的「申請要件檢核表」，逐一確認必備文件。

【申請人身分證明文件】

公寓大廈管理組織報備證明文件。

管理負責人或全體共同代表人名冊（含姓名、聯絡地址和身分證明文件影本）。

建物所有權人或共同代表人身分證明文件（含姓名、聯絡地址及身分證明文件影本）。

【修繕意願證明文件】

區分所有權人會議紀錄或區分所有權人全體同意修繕同意書。

【其他應檢附證明文件（視情況需要）】

年滿65歲以上者之戶口名簿影本或戶籍謄本。

中低收入戶證明文件。

長照等級第二級以上證明文件。

結構安全性能評估報告書影本。

使用執照或合法建築物證明文件。

近三個月內建築物登記第一類或第三類謄本。

施工廠商簽約證明影本（契約書影本或報價單）。

未曾受補助切結書。

選定代表人委託書。

一定要100%同意才能申請嗎？

根據「老宅延壽機能復新補助計畫模擬問答」，老宅延壽補助，應由公寓大廈管理委員會或管理負責人，經區分所有權人會議決議通過後，提出申請；如無管委會或管理負責人者，則由全體區分所有權人同意，並推派代表人申請施作。

另外，像是6樓以下透天住宅是兩人以上共有者，則須取得全體所有權人同意並推派代表人申請。

違建部分能申請補助嗎？申請老宅延壽會被強制拆除嗎？

答案是不能！違規的頂樓加蓋、陽台外推、法定空地加蓋等，老宅延壽計畫都不予補助。不過，違建或違規物不會因為申請而被強制拆除。

假如民眾願意藉機拆除突出鐵窗、頂樓加蓋、老舊招牌等違規物或違建，每棟公寓拆除工程，政府補助最高新台幣40萬元。

裝電梯要多少錢，一樓不同意怎麼辦？裝軌道式升降椅是否有補助？

老舊公寓加裝電梯大多需要動到牆體、強化結構體，加上建築結構、電梯類型等不同的因素影響，在五層公寓裝設六人型電梯，基本造價落在400至500萬元，此外請照也是一筆費用。假設小虎住在符合補助條件的公寓內，該公寓經建築師粗估，裝設電梯要價500萬元，以政府最高補助裝設電梯400萬元上限來說，住戶需自籌約100萬元。

另須留意的是，增設電梯僅須二分之一以上所有權人同意，即可變更使用執照，但出資比率仍須住戶共識。鑑於對一樓住戶來說，裝設電梯的幫助不大，此時地方政府將委託成立「老宅延壽專業團隊」，透過「協助一樓修繕或拆除」、「裝設電梯可增加建物產權」等方式跟一樓住戶協調。

你可能想問，如果不裝設電梯，裝設軌道式升降椅有沒有補助？答案是沒有的！老宅延壽計畫僅補助增設電梯，無論是舊電梯換新、增設爬梯機、軌道式升降椅都不提供補助。

老宅延壽補助何時能領到錢？

上文有提到，內政部建議地方政府分兩期撥付補助款。核准計畫後會先撥付30%，完工後再撥付70%，實際以地方政府作業為準。

若有其他疑問，可致電內政部國土署諮詢專線02-7701-9919，或點擊都市更新入口網站的老宅延壽專區查詢。

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞

