老宅延壽補助最高960萬！申請條件、補助項目、申請方式一次看｜Yahoo補助通
老宅延壽你聽過嗎？人類高齡化、房子也逐漸老舊，形成國安問題。為改善人屋雙老危機，內政部推動老宅延壽政策，補助老舊的公寓與透天厝修繕，包含外牆修繕、屋頂防水、加裝電梯等，非常實用。究竟老宅延壽申請條件為何？補助項目有哪些？補助金額多少？申請時間是何時？該怎麼申請？關於老宅續命你想知道的十大Q&A，Yahoo新聞編輯室帶您一文掌握！
相關新聞》全台老屋都更最少100年！560萬人屋雙老風暴，大整建潮能帶來春天？
老宅延壽「建物」申請條件為何？
老宅延壽計畫主要是針對全國「屋齡30年以上4至6樓公寓住宅（共有、專有）」和「6樓以下透天住宅（室內、室外）」，合法且完成結構安全性能評估的建築物，提供修繕補助。公寓部分，以「棟」為補助單位，原則是以「單一共同樓梯及出入口」為一棟。公寓與透天補助，另須符合下圖條件。
【屋齡定義】
一般是以使用執照登載竣工日期起算。
【合法建築物】
有關合法建築物的認定，須依「使用執照」、「經地方政府認定之合法建築物證明文件」或「在建築管理實施前已建成且有核發證明之合法房屋證明」其中一種文件作為證明。換句話說，頂樓加蓋、前後陽台外推或搭建部分，因為不屬於合法建築物，均不符合申請條件。
【結構安全性能評估】
至於結構安全性能評估，符合上述特定資格，並依《都市危險及老舊建築物結構安全性能評估辦法》規定辦理，可申請結構安全性能評估補助。「初步評估」每棟最多可補助1萬5000元；「詳細評估」每棟最多可補助40萬元，有需要的朋友請直接聯繫32家共同供應契約機構。
【不補助情形】
公寓全棟為單一所有權人持有。
已請建照、拆照或地方政府認定須拆除。
已進入都更危老程序（已報核或已申請）。
申請其他相同補助項目。
老宅延壽「申請人」申請條件為何？
公寓（二擇一）
公寓大廈管理委員會或管理負責人。
全體建築物區分所有權人共同推派代表人
透天
全體建築物所有權人共同推派代表人。
老宅延壽申請時間何時？有名額或時間限制嗎？
根據內政部國土署「老宅延壽機能復新補助計畫模擬問答」，預計在近期行政院核定且內政部發布修繕補助辦法後一個月內，受理民眾申請。
住戶們最晚務必在2027年12月31日前向地方政府提出申請，地方政府審核通過後，接著進行施工，再送地方政府審查並備查，最後向地方政府請款。
另外，要注意的是，老宅延壽計畫特別預算為50億元，現階段來說，一旦預算用完就可能不再受理，也就是建議盡早申請。不過，由於政府有規畫將老宅延壽計畫納入危老條例，未來或許有機會成為常態化政策。
老宅延壽補助項目有哪些？補助金額多少？
老宅延壽補助項目可分為「公寓公共空間」、「公寓私人室內」、「透天室外」與「透天室內」四大塊，各項補助金額，請詳見下方四張圖。以公寓公共空間來說，合計最高可以獲得960萬元的補助。
老宅延壽申請怎麼做？
老宅延壽補助計畫是內政部補助直轄市、縣市政府，受理民眾或社區申請建築物修繕和建築物結構安全性能評估，因此後續申請受理、審查、核准、補助經費核撥及核銷等作業，都由直轄市、縣市政府核處。
老宅延壽分成「結構安全評估作業」與「老宅延壽修繕作業」兩大部分。簡述申請流程如下：
建物須進行結構安全評估，評估結果不會作為老宅延壽補助與否的依據；若先前已做過耐震評估，不用再做。
整合住戶意願，並請建築師或「老宅延壽專業團隊」到場評估。由於修繕可能涉及使用執照變更和結構安全，建議洽詢專業技師或建築師。
向地方政府檢具計畫書申請，審查核准後施工，以一年完工為原則。
值得注意的是，費用部分，內政部建議地方政府以兩期方式撥付補助款，後續會訂撥款指引，提供地方政府參考，因此下圖才會有兩次撥款的程序；不過實際執行仍以地方政府為準。
老宅延壽申請要準備哪些文件？
那麼，你可能想問，申請老宅延壽到底須要哪些文件呢？主要有以下三大類文件要準備，讀者朋友可參考老宅延壽申請作業流程參考指引中的「申請要件檢核表」，逐一確認必備文件。
【申請人身分證明文件】
公寓大廈管理組織報備證明文件。
管理負責人或全體共同代表人名冊（含姓名、聯絡地址和身分證明文件影本）。
建物所有權人或共同代表人身分證明文件（含姓名、聯絡地址及身分證明文件影本）。
【修繕意願證明文件】
區分所有權人會議紀錄或區分所有權人全體同意修繕同意書。
【其他應檢附證明文件（視情況需要）】
年滿65歲以上者之戶口名簿影本或戶籍謄本。
中低收入戶證明文件。
長照等級第二級以上證明文件。
結構安全性能評估報告書影本。
使用執照或合法建築物證明文件。
近三個月內建築物登記第一類或第三類謄本。
施工廠商簽約證明影本（契約書影本或報價單）。
未曾受補助切結書。
選定代表人委託書。
一定要100%同意才能申請嗎？
根據「老宅延壽機能復新補助計畫模擬問答」，老宅延壽補助，應由公寓大廈管理委員會或管理負責人，經區分所有權人會議決議通過後，提出申請；如無管委會或管理負責人者，則由全體區分所有權人同意，並推派代表人申請施作。
另外，像是6樓以下透天住宅是兩人以上共有者，則須取得全體所有權人同意並推派代表人申請。
違建部分能申請補助嗎？申請老宅延壽會被強制拆除嗎？
答案是不能！違規的頂樓加蓋、陽台外推、法定空地加蓋等，老宅延壽計畫都不予補助。不過，違建或違規物不會因為申請而被強制拆除。
假如民眾願意藉機拆除突出鐵窗、頂樓加蓋、老舊招牌等違規物或違建，每棟公寓拆除工程，政府補助最高新台幣40萬元。
裝電梯要多少錢，一樓不同意怎麼辦？裝軌道式升降椅是否有補助？
老舊公寓加裝電梯大多需要動到牆體、強化結構體，加上建築結構、電梯類型等不同的因素影響，在五層公寓裝設六人型電梯，基本造價落在400至500萬元，此外請照也是一筆費用。假設小虎住在符合補助條件的公寓內，該公寓經建築師粗估，裝設電梯要價500萬元，以政府最高補助裝設電梯400萬元上限來說，住戶需自籌約100萬元。
另須留意的是，增設電梯僅須二分之一以上所有權人同意，即可變更使用執照，但出資比率仍須住戶共識。鑑於對一樓住戶來說，裝設電梯的幫助不大，此時地方政府將委託成立「老宅延壽專業團隊」，透過「協助一樓修繕或拆除」、「裝設電梯可增加建物產權」等方式跟一樓住戶協調。
你可能想問，如果不裝設電梯，裝設軌道式升降椅有沒有補助？答案是沒有的！老宅延壽計畫僅補助增設電梯，無論是舊電梯換新、增設爬梯機、軌道式升降椅都不提供補助。
老宅延壽補助何時能領到錢？
上文有提到，內政部建議地方政府分兩期撥付補助款。核准計畫後會先撥付30%，完工後再撥付70%，實際以地方政府作業為準。
若有其他疑問，可致電內政部國土署諮詢專線02-7701-9919，或點擊都市更新入口網站的老宅延壽專區查詢。
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：廖梓鈞
參考資料
※老宅延壽巡迴說明會開跑 內政部補助30年以上老屋修繕 強化國內居住安全韌性及生活品質（內政部）
※老宅延壽專區（都市更新入口網）
※老宅延壽機能復新補助計畫模擬問答（內政部國土管理署）
※老宅延壽好康報你知（內政部國土管理署）
※老宅延壽申請作業流程參考指引（內政部國土管理署）
※老宅延壽說明會簡報（內政部國土管理署）
其他人也在看
林俊傑女友七七現身警局報案！ 遭爆是假富二代
金曲歌王「JJ」林俊傑上個月透過IG貼出跟家人的合照，其中有中國女網紅「七七」被視為高調認愛，沒想到7日就爆出「七七」現身北京某派出所的報案畫面，據中國狗仔「瓜田寒姐」爆料，「七七」1月5日穿著黑色連帽外套，刻意遮住臉部，整體打扮十分低調，僅有標誌性的瀏海被認出，至於具體報案事件，未獲得警方出面說明。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 2
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 89
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 3
證實回台坐月子！汪小菲妻馬筱梅曬嬰兒房「洩寶寶性別」 網瘋猜1答案
大S前夫汪小菲與妻子馬筱梅（Mandy）結婚將滿2年，也準備迎來兩人的第一個孩子，即使馬筱梅挺著巨大孕肚，依舊跟著汪小菲到處跑，不時開直播與網友互動。日前馬筱梅提到生產前的準備工作，所有事自己都已經處理完畢，並證實將回台坐月子。網友從她的影片中發現兒童房的布置以藍色為主，以及嬰兒服的顏色，猜測她懷了兒子。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 16
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 140
十元曝婚後與王齊麟金錢觀落差 喊話「多為家庭想想」
羽球雙打奧運金牌選手王齊麟與妻子陳詩媛（十元）自去年6月登記結婚、10月公開懷孕喜訊，並於12月補辦婚宴後，婚後生活備受外界關注。陳詩媛日前受邀登上好友曲曲的YouTube頻道，罕見暢談兩人從交往到結婚的心路歷程，更坦承婚後在金錢觀上的明顯差異，希望老公能為家庭多做考量。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 51
19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了 婚變導火線曝
奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯·艾本（Keith Urban）被視為是演藝圈中的「黃金夫妻」，不料去年9月傳出兩人早分居婚變。如今2人於1月6日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續，正式結束19年婚姻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 6
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 2
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 1 天前 ・ 76
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 1 天前 ・ 15
目標價喊120元！「這記憶體」爆40萬張大量飆連3漲26% 2026年EPS上看7.5元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群今（6）日表現搶眼，主要原因在於多項產品因全球各大廠商的產線多轉移至HBM而呈現供不應求的情況，價格不斷...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 11
台股飆到歷史高點！為何老手反而不敢買 答案藏在這條均線
台股從技術面觀察，大盤指數短線漲速明顯加快，今(5)日再度大漲一舉站上3萬點關卡，明顯遠離季線，市場開始浮現過熱疑慮。上週延續強勢攻勢，在新年度資金回流與法人積極卡位下，加權指數單週大漲793.79點、漲幅2.78%，收在29,349.81點，再度改寫歷史新高，成交值同步放大至6,488億元，顯示市場追價意願明顯升溫。代表中小型股的櫃買指數表現同樣不弱，單週上漲6.53點、漲幅2.41%，收在278.03點，走勢呈現高檔震盪偏多格局，隱約浮現挑戰新高的氣勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國EBC東森新聞 ・ 6 小時前 ・ 336
37歲女星卸貨倒數！懷男寶8個月「超大孕肚」曝 副業超狂業績公開了
2026來臨，最美孕婦愛雅目前懷孕邁入第8個月即將倒數卸貨，與肚中的男寶寶的胎動也更加頻繁！她形容：「大概五個月就會開始胎動，這個月大概是像異形要衝出來的那種感覺，很強烈。」也透露母子倆還不太會對話，但常常被頂到肋骨時，會柔性喊話：「請你下去一點喔！」結果蠻有用的。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
Lulu成功嫁給偶像陳漢典！14年緣分曝 媒體人讚：像細水長流愛情紀錄片
藝人陳漢典與Lulu黃路梓茵將於本月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，婚禮倒數之際，兩人搶先曝光遠赴日本拍攝的婚紗照，以富士山、河口湖為背景甜蜜依偎，畫面溫柔浪漫，引發熱烈討論；媒體人狄志為也發文祝福，形容兩人的感情「彷彿一部細水長流的愛情紀錄片」，從默契搭檔走到人生伴侶。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 1 天前 ・ 373
騎車上陽明山！年輕男竟「冷到下不來」叫119 醫師示警了
近日受輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，外出務必做好保暖。對此，振興醫院急診重症醫學部主任田知學分享，曾有位年輕人騎到陽明山冷水坑，結果冷到下不來，只好叫119救護車，因此她提醒，氣溫轉變或是驟降，即使是「短暫」出門，也請穿著保暖、隨時補充熱量與水分。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26
50歲後「晚上吃這些」反而幫助代謝！營養師大推 酸菜也上榜
隨著年齡增長，體重控制與燃燒脂肪確實會變得比較困難，但並非不可能。對此，營養師Sahar Berjis分享50 歲以上的人在晚上適合吃哪些食物。他表示，45或50歲之後，新陳代謝會放慢，但只要在睡前選對食物，並養成有助於穩定血糖、支持消化、降低發炎的日常習慣，就能帶來顯著差異。以下是7種適合在晚上食用、可在睡眠期間支持脂肪代謝的食物與飲品。 1、肉桂與荳蔻茶肉桂與荳蔻茶不僅風味溫潤，也能幫助身心放鬆，而這正是促進脂肪代謝的重要關鍵。研究顯示，肉桂可能有助於降低體內發炎反應。Berjis表示，肉桂與荳蔻茶能幫助平衡血糖、安定神經系統，並促進睡前的放鬆狀態。 2、水煮蛋雞蛋可說是天然的超級食物，也是理想的夜間點心，有助於延長飽足感並支持脂肪代謝。Berjis指出，一顆水煮蛋能提供消化速度較慢的優質蛋白質，幫助穩定新陳代謝，並減少夜間肌肉分解。 3、蒲公英與菊苣茶蒲公英與菊苣茶是一款溫和、舒緩的夜間草本飲品，有助於體重管理。他表示，蒲公英與菊苣屬於天然苦味草本，可溫和刺激肝臟功能，在睡眠中促進脂肪代謝。 4、苦瓜苦瓜茶是另一款適合夜間飲用、可支持代謝與夜間燃脂的飲品。苦瓜含有有助於調節血糖的常春月刊 ・ 4 小時前 ・ 1
謝典林遭批整天鬼混害會員大會3度流會！籃協：請先查證勿抹黑
中華民國籃球協會原訂於去年12月27日召開會員代表大會，但理事長謝典林未現身，加上928名會員中僅105人親自出席、85人委託出席，合計190人未達法定過半門檻，導致大會流會。連同去年5月、11月，會員大會已連續三度未能成會。而謝典林遭大批網友批評「整天正事不幹，只會出席有啦啦隊在的場合鬼混」，是害會員大會3度流會的罪魁禍首。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 24