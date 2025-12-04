老宅延壽補助每案最高960萬 內政部：30年以上公寓透天快來申請

內政部「老宅延壽機能復新計畫」有望為老公寓、老透天注入一線生機。圖僅示意，非指涉特定建築。（示意圖／周志龍攝）

內政部次長吳堂安今（4）日表示，「老宅延壽機能復新計畫」各縣市巡迴說明會已經展開，宣導達30年以上屋齡的合法建築物，若是公寓、透天修繕補助符合條件者，每棟最高可補助新台幣960萬元，歡迎老宅住戶多多益善。

「人屋雙老」問題席捲全台，內政部近期推出「老宅延壽機能復新計畫」試圖解決這項問題，希望以補助屋齡30年以上老宅的修繕與機能改善，強化居住安全以實現「在地安老」的目標。

台北市寸土寸金又人口稠密，老宅數目之多也讓居住安全成為民眾熱議的焦點。（示意圖／CTWANT攝影組）

官員介紹，只要樓高4至6樓的合法集合住宅或是6樓以下透天住宅，屋齡滿了30年，都可以來申請補助。以公寓「公共空間」來講，增設電梯、外牆拉皮、樓梯間修繕、公共管線更新、屋頂防水等項目加加起來每案最高可補助新台幣960萬元。此外，針對弱勢、高齡等符合資格者，他們有機會獲得每戶最高30萬元補助，藉此改善室內無障礙設施。

官員進一步指出，申請時政府會先補助每棟1.5萬元進行耐震能力初步評估，以確保建築結構安全，但請申請者別忘了最晚2027年12月31日前要向地方政府遞件，粗估3年執行期會砸50億元預算，有望協助至少600棟老舊住宅進行更新。

老宅還有明天嗎？內政部的老宅延壽計畫或許是個答案。圖僅示意，非指涉特定建築。（示意圖／周志龍攝）

吳堂安續指，內政部除了廣發宣傳外，也優先派人至人口稠密又充滿老宅的台北市、新北市、高雄市、嘉義市等縣市展開巡迴說明，更有專案管理顧問團指導簡化申請程序，歡迎各界踴躍諮詢02-7701-9919專線，這在上班日上午8時至下午5時都有提供專人服務，或上「都市更新入口網」建置老宅延壽計畫專區隨時更新消息。

