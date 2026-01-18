老宅延壽補助納建築立面光電 經部評估具商業誘因

（中央社記者曾智怡台北18日電）國內光電推動阻礙重重，為擴大光電設置誘因，經濟部近期和內政部討論，擬針對BIPV（建築整合型太陽能）祭出補助。據透露，補助經費來自內政部「老宅延壽」計畫，亦朝向適用台電躉購機制方向研議，經濟部評估具足夠商業誘因。

近年光電申設爭議不斷，導致案場併網時間不如預期，去年11月立法院三讀通過光電3法，加劇國內光電推動阻力。根據經濟部統計，去年單年光電設置量1.12GW，累積建置量15.4GW，距離年度目標16.6GW仍有逾1GW缺口，原訂今年11月要達成20GW，也頗有難度。

經濟部光電策略上，強調以屋頂光電優先，祭出家戶設置獎勵、新建物設置規範、光電板加速汰換等3招推動，地面型則以漁電共生等土地複合利用為主。

不過，建築物屋頂設置光電板空間畢竟有限，國際如歐美日等國皆透過政策支持BIPV發展，推動BIPV應用於建築立面、圍牆等。

事實上，經濟部能源署早在103年便祭出BIPV示範獎勵，最高補助1000萬，但因光害等緣故，申請狀況並不踴躍。

相關人士表示，過去BIPV目標是替代商業大樓「帷幕牆」，但存在不透光、可靠度（使用年限）問題，不過目前國內停車場已有BIPV（建築整合太陽能光電板）成功案例，內政部景美試驗場亦有案場，經濟部正與內政部研商，改成取代「大理石牆」，如此便無透光度問題，亦有機會適用躉購機制，評估應具足夠商業誘因。

據透露，近期經濟部、內政部將召開次長級會議，研商補助誘因、建管法令，其中，補助經費來自內政部「老宅延壽」計畫（補助30年以上公寓與透天厝修繕）的立面修繕補助項目（每棟最高補助300萬元），並討論申請階段分數加成等作法，以鼓勵舊公寓或透天厝設置BIPV。

隨著既有屋頂設置光電板趨近飽和，內政部今年預計在台北、高雄各選兩處公有建物設置立面光電，盼推廣給民間使用，內政部常務次長吳堂安先前指出，建築物設置立面太陽光電，除可擴增綠能供給外，結合老宅延壽計畫，更可同步改善外牆磁磚剝落問題。（編輯：林淑媛）1150118