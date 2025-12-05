老宅延壽補助說明會 立委王美惠爭取嘉市優先辦理

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】內政部啟動「50億元老屋延壽計畫」，協助改善全台老舊公寓及透天厝，讓長者與住戶能在熟悉的環境中安心生活。立法委員王美惠積極爭取，促使嘉義市優先辦理說明會，讓市民能更早掌握資訊、提前準備相關作業。

王美惠指出，根據統計嘉義市平均屋齡高達36.21年，30年以上老屋達8萬6,587戶，占全市住宅比率77.67%。面對高齡社會與老舊建物比例極高的現況，王美惠特別向內政部爭取，嘉義市優先辦理說明會，目前嘉義市緊接台北、新北之後辦理，為全國前四場，王美惠強調，這顯見中央對嘉義市居住安全需求的高度重視。

王美惠說明，內政部此計畫針對30年以上合法建築物，提供公共空間及私人室內補助，包括結構安全評估、公共管線、屋頂防水、無障礙設施等修繕作業，另住戶也可加選室內管線改善等補助方案。每棟公共空間最高可補助960萬元、每戶室內最高可補助30萬元，可有效減輕住戶負擔，提升居住安全品質。

王美惠表示，此次補助計畫受理時間至116年12月31日，說明會中將詳細介紹補助內容、申請流程並分享成功案例，現場自由入場。王美惠誠摯邀請有需求的市民把握機會參與，讓老屋延壽、居住更安心。

「嘉義市老屋延壽說明會」將於 12月15日（星期一）下午14:30，於 嘉義市產業創新研發中心（嘉義市西區博愛路二段569號）舉行，歡迎民眾参加。

