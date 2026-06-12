老宅延壽補助開跑 苗縣府協助三十年以上老屋修繕延壽 打造安全宜居家園

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為提升老舊住宅居住安全及生活品質，協助高齡者打造更安心、友善的居住環境，苗栗縣政府配合內政部推動「老宅延壽計畫」，自一一五年六月十五日起至九月十四日止受理申請。凡符合資格三十年以上合法住宅，皆可申請住宅修繕及公共空間改善補助，透過建築安全強化、居住機能提升及無障礙環境。

縣長鍾東錦表示，苗栗縣目前三十年以上住宅比例已達58.7%，超過全縣住宅總量一半以上，推估約有六萬五千戶老屋。隨著高齡化社會來臨，住宅安全及居住機能改善已成為重要課題。此次中央推動老宅延壽計畫，不僅有助改善建築安全、提升居住品質及無障礙環境，更能降低高齡者居住風險，讓長輩能夠安心在熟悉的社區安居樂業（見圖）。

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鍾東錦指出，縣府相當重視本項補助計畫，並要求辦理過程秉持「公開、公平、公正、透明」原則執行，所有申請案件均依中央規定標準統一受理及審查，不會因送件時間早晚影響補助資格，民眾無須熬夜排隊或搶先掛件，只要於受理期限內備妥資料提出申請即可。

縣府工商發展處表示，本次補助對象為屋齡三十年以上合法建築物，包括四至六樓且以住宅使用為主之公寓，以及六樓以下透天住宅。補助項目涵蓋建築物外牆修繕、屋頂防水改善、管線更新、無障礙設施增設，以及其他提升住宅安全與生活機能之工程，透過政府補助降低民眾修繕負擔。

縣府工商發展處長詹彩蘋指出，本計畫採「受理後統一審查」方式辦理，縣府收件後將先進行資格及文件完整性審查，待受理截止後，再依中央規定進行實質審查及排序作業。若申請案件超過年度補助額度，將依中央訂定之評分機制辦理審查。詹彩蘋說明，中央訂有六大評比項目，包括高齡及弱勢族群居住需求、建築物安全改善程度、整體街廓改善效益、節能減碳效益等指標進行評分。若評分結果相同，則依屋齡較高者優先；如屋齡仍相同，將以公開抽籤方式決定排序，以確保補助資源分配公平合理。

為協助民眾順利申請，縣府後續也將委託專業團隊成立「地方服務團」，提供申請資格諮詢、文件準備及申請流程輔導服務，讓有需求的民眾獲得即時協助

工商發展處再次提醒，本次補助並非「先申請、先補助」，民眾無須急於送件，可利用受理前期間先行準備相關資料。詳細申請資格、補助項目及應備文件，可至苗栗縣政府工商發展處網站「補助公告專區－老宅延壽計畫補助」查詢；如有疑問，也可於上班時間洽詢工商發展處開發科（037-558563、037-558564）。

老宅延壽計畫不只是修繕房屋，更是提升居住安全、照顧高齡生活及促進社區環境改善的重要政策。期盼透過中央與地方共同合作，協助更多老屋提升居住品質，打造安全、友善、宜居的生活環境。