老宅延壽補助開跑 苗縣府協助三十年以上老屋修繕延壽 打造安全宜居家園
為提升老舊住宅居住安全及生活品質，協助高齡者打造更安心、友善的居住環境，苗栗縣政府配合內政部推動「老宅延壽計畫」，自一一五年六月十五日起至九月十四日止受理申請。凡符合資格三十年以上合法住宅，皆可申請住宅修繕及公共空間改善補助，透過建築安全強化、居住機能提升及無障礙環境。
縣長鍾東錦表示，苗栗縣目前三十年以上住宅比例已達58.7%，超過全縣住宅總量一半以上，推估約有六萬五千戶老屋。隨著高齡化社會來臨，住宅安全及居住機能改善已成為重要課題。此次中央推動老宅延壽計畫，不僅有助改善建築安全、提升居住品質及無障礙環境，更能降低高齡者居住風險，讓長輩能夠安心在熟悉的社區安居樂業（見圖）。
鍾東錦指出，縣府相當重視本項補助計畫，並要求辦理過程秉持「公開、公平、公正、透明」原則執行，所有申請案件均依中央規定標準統一受理及審查，不會因送件時間早晚影響補助資格，民眾無須熬夜排隊或搶先掛件，只要於受理期限內備妥資料提出申請即可。
縣府工商發展處表示，本次補助對象為屋齡三十年以上合法建築物，包括四至六樓且以住宅使用為主之公寓，以及六樓以下透天住宅。補助項目涵蓋建築物外牆修繕、屋頂防水改善、管線更新、無障礙設施增設，以及其他提升住宅安全與生活機能之工程，透過政府補助降低民眾修繕負擔。
縣府工商發展處長詹彩蘋指出，本計畫採「受理後統一審查」方式辦理，縣府收件後將先進行資格及文件完整性審查，待受理截止後，再依中央規定進行實質審查及排序作業。若申請案件超過年度補助額度，將依中央訂定之評分機制辦理審查。詹彩蘋說明，中央訂有六大評比項目，包括高齡及弱勢族群居住需求、建築物安全改善程度、整體街廓改善效益、節能減碳效益等指標進行評分。若評分結果相同，則依屋齡較高者優先；如屋齡仍相同，將以公開抽籤方式決定排序，以確保補助資源分配公平合理。
為協助民眾順利申請，縣府後續也將委託專業團隊成立「地方服務團」，提供申請資格諮詢、文件準備及申請流程輔導服務，讓有需求的民眾獲得即時協助
工商發展處再次提醒，本次補助並非「先申請、先補助」，民眾無須急於送件，可利用受理前期間先行準備相關資料。詳細申請資格、補助項目及應備文件，可至苗栗縣政府工商發展處網站「補助公告專區－老宅延壽計畫補助」查詢；如有疑問，也可於上班時間洽詢工商發展處開發科（037-558563、037-558564）。
老宅延壽計畫不只是修繕房屋，更是提升居住安全、照顧高齡生活及促進社區環境改善的重要政策。期盼透過中央與地方共同合作，協助更多老屋提升居住品質，打造安全、友善、宜居的生活環境。
其他人也在看
Netflix 第一名《鐵拳教育》花式霸凌手法一次看！每集劇情懶人包整理
本文整理 Netflix 韓劇《鐵拳教育》（참교육）全十集中的每一集霸凌手法，除了是懶人包整理也能助大家一起看透滋事份子的慣用套路，隨時警惕、小心預防惡人與惡意！
方志友3個月減肥10公斤、甩開32%高體脂！「不挨餓、多元運動」4個健康瘦身秘訣公開
方志友減肥方法：晚餐的黃金法則與戒除致胖地雷 減肥期間，晚餐的安排至關重要。方志友將晚餐時間提前至傍晚6點前結束，並以熱量相對較低的「蔬菜豆腐湯」為主食，湯底加入番茄、洋蔥及當季蔬菜，讓身體有更充足的時間消化代謝。此外，許多女生明明不重卻看起來顯胖，關...
書偉盼減刑賺錢養家！閃兵開庭扯出案外案 謝京穎堅強發聲
【緯來新聞網】「Energy」書偉因涉嫌閃兵遭檢方起訴求刑2年8月，今上午（12日）前往新北地方法院
獨家》基層醫護冒雨赴北榮陳抗 工會：同仁平均遭欠薪10萬元
台北榮民總醫院企業工會今（12）日於大雨中進行成立以來的首次陳抗行動。台北榮總職業工會理事長黃甘迪接受《民報》採訪時指出，若依院方現行不合理的計算方式，基層同仁平均每人至少被欠薪10萬元上下。他痛批院方在5年加班費追溯作業上強行要求員工檢…
賴清德、魏哲家為屏科半導體供應鏈專區動土 形成產業國家隊布局全球
屏東科學園區半導體供應鏈專區今（12日）舉行聯合動土典禮，總統賴清德、台積電董事長魏哲家與供應鏈廠商等產官學研代表都將出席，Yahoo新聞全程直播。
吳乃仁台糖土地賤賣案判賠1.7億遭執行拘提 出面投案 法院管收
前民進黨祕書長、台糖前董座吳乃仁，涉台糖土地賤賣案遭判刑，已刑滿出獄，但民事責任判須賠償台糖1.7億元，台糖遞狀聲請強制執行。台中地院囑託台北地院查扣吳乃仁資產，並簽發拘票請北院執行，日前拘提未著。台中地院今天表示，吳乃仁昨天（11日）到院後裁定准予管收，已解送至台中看守所管收。
好市多高雄店7/3遷至新址營運 業者：全台最大、最多汽機車停車位
台灣好市多今天（12日）在臉書（Facebook）宣布，逾20年的好市多高雄店營業至7月2日晚間6時，將從中華五路遷至前鎮區智科路，於7月3日正式在新址營運。業者表示，高雄店新址將成為全台最大的好市多賣場，位於海景第一排，並擁有全台最多的汽、機車停車位。
蕭煌奇砸8位數玩股票！碰川普關稅3天賠掉一棟房 拒幫老婆操盤霸氣寵妻
【緯來新聞網】第37屆金曲獎入圍名單揭曉，金曲歌王蕭煌奇憑藉新專輯再度風光入圍，這也是他婚後首次迎來
玉山盃》玉山盃20週年球員特輯 旅美好手鄭宗哲
記者黃樺君／專題報導 2026玉山盃全國青棒錦標賽6月11號點燃戰火，今年邁入指標性二十週年，
藍白再聯手！「高虹安條款」三讀 莊競程怒轟：全台就1人適用
即時中心／温芸萱報導今（12）日在立法院藍白黨團憑藉人數優勢，三讀通過《選罷法》第26條第9款修正案，外界質疑為替新竹市長高虹安參選2026年地方選舉解套，因此被稱為「高虹安條款」。對此，民進黨新竹市長參選人莊競程通批，藍白「因人設事」，這條款全台幾乎僅高虹安一人適用，形同替特定政治人物大開後門。莊競程質疑，高虹安若對自身司法案件有信心，根本無須推動修法，怒轟藍白聯手以立法權干預司法。
傅子純頭七將至！遺孀淚崩曬吻照…叮囑1句看哭全網
娛樂中心／王妤倢報導曾以民視經典大戲《新兵日記》中「楊海生」一角爆紅全台的實力派男星傅子純，多年來深耕台灣本土八點檔，憑藉在《風水世家》、《多情城市》、《愛的榮耀》等多部熱播大戲中的精湛演技，成為無數台灣觀眾心中最熟悉的螢幕熟面孔。不料，本月7日卻驚傳他因急性白血病（俗稱急性血癌）引發突發重症，雖經醫療團隊全力搶救，最終仍不幸宣告不治，享年46歲，突如其來的死訊震驚演藝圈。在傅子純的頭七法會前夕，其悲痛欲絕的遺孀也在深夜寫下長文，字字血淚地向在天之靈的丈夫深情喊話：「頭七不准你再去看別人了，記得回家看看兒子、女兒。」令人看了萬分鼻酸。
蔣萬安表態廢監察院引發論戰 沈伯洋批他回應總統議題卻不談市政
2026地方選戰煙硝味漸濃，對於台北市長蔣萬安近期表態廢除監察院，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天（12日）表示，蔣萬安說要專心市政，卻不回應他提出的市政議題，現在回應的好像是選總統的議題，不能回歸市政的好像是台北市政府。
玉山金股東會通過1.4元股息！完成董事改選
[NOWNEWS今日新聞]玉山金控今（12）日召開股東會，由董事長黃男州親自主持，會中除通過普通股每股配發1.4元現金股利，也順利完成董事改選，新任董事陣容兼具產業實務與學術專長，對玉山未來發展極具關...
安以軒富尪遭判13年後露面了 被好友A-Lin喚起「一個人」心境淚崩
【緯來新聞網】A-Lin推出單曲〈一個人〉，唱出每個安靜逞強的人，由好友戴佩妮創作，MV則由導演林書
輝達面試不看履歷？黃仁勳曝徵才最愛「一種特質」
黃仁勳日前旋風訪韓，首度合體「國民MC」劉在錫，並登上知名談話性綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，節目播出後，直接創下全國 5.7% 的驚人收視率，同時也是該節目2026年來收視率最高的一集。其中，黃仁勳在節目中還大方分享自己徵才的心路歷程，他強調面試者「一種特質」，是他真正願意錄取的條件之一。
富邦金股東會2》189億元投SpaceX上市！蔡明興：看好算力上月球 「馬斯克說的都會成真」
全球首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）創辦的美國太空探索科技公司（SpaceX）12日啟動史上最大規模IPO，估值上看1.8~2兆美元。富邦金（2881）董事長蔡明興今（12）日股東會被問到富邦人壽公告以189億元參與申購，他親口表示，看好SpaceX是「太空產業裡獨占的領導者」，尤其看好將「AI算力帶上月球」。
醫揭李四川蘇巧慧「差異核心」：別迷惑自己
[NOWNEWS今日新聞]2026新北市長選戰倒數5個月，近期多份民調結果出現分歧，綠營內部民調顯示，民進黨參選人蘇巧慧已小幅領先國民黨參選人李四川，甚至有持續擴大趨勢；但《TVBS》最新民調則顯示，...
證交所股東會》1年賺近1股本！董座喊：產業基本面穩健 今年有望再創新局：日均成交近兆元
證交所去年盈轉增資使股本膨帳、EPS下降至7.88元，但仍賺近一股本，證交所今（12）日召開股東常會，董事長林修銘表示，我國資本市場今年表現亮眼，日均成交值近兆元，整體市值躍升全球第五，有機會再創新局。
森崴暴雷千億風場一場空？龔明鑫曝「完工9成」：一定蓋起來
金仁寶集團總裁暨工總榮譽理事長許勝雄、鴻海集團董事長劉揚偉、經濟部長龔明鑫今日共同出席經濟及產業發展諮詢會議。龔明鑫會後受訪談及森崴下市引發的台電二期風場爭議，首度公開回應，他強調，該工程已經完成9成，剩下這10%沒做好，只是把它放上去就可以開始運作了，所以困難度應該是沒有那麼難，目前政府就是尊重台電與對方做一些處理。
扯爆！世足賽韓國球員「上身體」捷克進攻箭頭 上半場踢到「球衣都被撕破」
體育中心／黃崇超報導2026世界盃足球賽在台灣時間今天（12日）凌晨3點在墨西哥開踢，開幕首日安排兩場賽事，壓軸登場的韓國對決捷克，上半場踢到一半就發生插曲，韓國球員直接把捷克前鋒球衣扯到爆開，淺色球衣當場破出一個大洞，引起球迷關注。