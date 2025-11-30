老宅延壽補助項目出爐 公寓公共空間最高960萬元
室內私人空間最高補助30萬元 116年底截止申請
老宅延壽可獲政府補助！內政部今天公布補助項目細節，公寓公共空間最高每棟補助新台幣960萬元、室內私人空間最高補助每戶30萬元，另排除4類狀況不予補助；最晚須於民國116年12月31日前向地方政府提出申請，施工以1年完工為原則。
內政部今天在新北市三重先嗇宮舉行老宅延壽全國首場說明會，吸引超過百人到場，包括內政部長劉世芳、先嗇宮董事長李乾龍、國土署長吳欣修、民進黨立委李坤城，民進黨新北市議員顏蔚慈、陳啟能、李倩萍以及40多名里長出席。劉世芳致詞表示，為解決台灣人屋雙老問題，內政部推動老宅延壽政策，在3年內協助600棟30年以上合法的4至6樓公寓，及6樓以下的透天住宅進行修繕補助。
國土署都更建設組長王武聰在簡報指出，老宅延壽政策是室內外空間都可以補助，不過必須選公共空間等室外項目進行修繕，才能加選做私人室內空間。
王武聰說，針對公寓型公共空間，共提供8個補助項目、至少要選3項，每棟每項最高補助65%。包括增設昇降設備每棟最高補助400萬元；立面修繕最高補助300萬元；樓梯間修繕最高補助40萬元；公共管線修繕更新最高補助50萬元；老舊招牌、違規物或違建拆除最高補助40萬元；屋頂防水及隔熱最高補助50萬元；外掛式空調及其管線的安全改善最高補助40萬元；增設或改善無障礙設施最高補助40萬元。
至於透天住宅的公共空間共提供4項補助，王武聰表示，至少要選1項修繕。包括立面修繕，每棟視樓層最高補助100萬元至300萬元不等；屋頂防水及隔熱，最高補助20萬元；外掛式空調及其管線安全改善，最高補助5萬元；增設或改善室外無障礙設施，最高補助5萬元。
王武聰說，在加選公寓或透天住宅的室內空間，可以進行3類整修，包括居家安全及無障礙設施設備修繕、管線修繕更新（給排水、電氣、燃氣管線），以及配合前述項目所需必要室內裝修。一般戶每戶最高補助20萬元，高齡弱勢戶每戶最高補助30萬元。
王武聰也說明申請方式與限制，以4至6層公寓來說，公共空間要超過二分之一作為住宅使用，且戶籍至少有1人為65歲以上長者、或低收入或中低收入戶、或長照等級第2級以上且符合居家無障礙環境改善補助對象；公寓私人空間則限住宅使用，且補助對象不得為法人。可以由公寓大廈管委會或管理負責人提出申請，或由全體建築物區分所有權人同意共同推派代表人申請。
透天住宅部分，王武聰說，全棟必須都作為住宅使用，且補助對象不得為法人，可由全體建築物所有權人同意共同推派代表人申請。
王武聰補充，因希望把資源留給更需要的民眾，有4種情形不予補助，包括公寓全棟為單一所有權人持有；已申請建照、拆照或地方政府認定須拆除；已報核或已申請進入都更危老程序；申請其他相同補助項目。
王武聰指出，要申請老宅延壽補助，須先取得過半數所有權人同意進行耐震評估，政府會補助每棟1.5萬元進行初步評估；除非有結構安全疑慮，需要做詳細評估，政府將補助每棟40萬元。不過，若先前有做過耐震評估，這次不用再做，且評估結果都不會作為補助與否的依據，目的是希望讓民眾了解房屋目前狀況。
國土署說明接下來幾場說會時間，包括12月4日在台北市大同區，12月8日台北市松山區，12月15日嘉義市產業創新研發中心，12月18日新北市板橋區，12月20日新北市中和區，12月24日台北市萬華區，12月29日新北市鶯歌區，12月30日新北市土城區。
國土署說，已設置諮詢專線（02-7701-9919），相關資訊也公布在「都市更新入口網」
