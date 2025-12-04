老宅延壽補助 李倩萍：全力協助三蘆鄉親釐清申請細節

248251204a05

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員李倩萍積極推廣中央「老宅延壽補助」，呼籲蘆洲、三重地區屋齡30年以上的合法建築物應加速申請。李倩萍表示，補助最高可達總經費65%，其中外掛式電梯增設最高可補助400萬元，同時針對家有長者或弱勢身分的家庭，還提供額外「加碼補助」，有效減輕老屋屋主負擔，解決蘆洲、三重老公寓普遍存在的管線老化與公共安全問題，全面提升老宅的安全與居住品質。

「老宅延壽補助」主要針對30年以上合法老宅，在完成結構安全性評估後即可提出申請，確保修繕前已排除建物結構風險。補助項目廣泛，涵蓋外牆修繕、換管線、防漏水、增設無障礙設施、室內改善等，補助比例最高達65%。例如，透天住宅的外牆修繕依樓層可補助100至300萬元；公寓的公共管線更新則可補助50萬元，有效避免因水管鏽蝕導致的漏水及衛生問題。

針對蘆洲、三重地區常見的4至6層樓老舊公寓，政府祭出重大利多，特別提供升降設備（電梯）增設最高400萬元的補助，此舉旨在徹底解決長輩上下樓梯的困境，大幅降低住戶集資加裝電梯的財務門檻。此外，若家中有65歲以上長者、低收入或中低收入戶、或身心障礙者，還能額外獲得「加碼補助」，進一步減輕長輩居住環境改善的財務壓力。

李倩萍特別提醒，老屋安全不能等，申請流程需準備文件向地方政府提出，並在審查通過後於原則一年內完成施工。她承諾將全力協助蘆洲、三重的鄉親釐清申請細節、順利聯繫相關單位，讓大家住得更安心、更有尊嚴，一同讓老宅換新衣。

照片來源：新北市議員李倩萍臉書翻攝

